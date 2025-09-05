Policías le salvaron la vida a una bebita que se estaba asfixiando

Un dramático episodio tuvo lugar en la ciudad de Corrientes durante la madrugada de este viernes, cuando una bebé de apenas tres semanas de vida comenzó a asfixiarse. Gracias a la rápida intervención de efectivos policiales, la pequeña logró recuperarse y hoy se encuentra fuera de peligro.
El hecho ocurrió alrededor de las 00.10 en la intersección de las calles Félix de Azara y Ambrosetti. En ese momento, una pareja que transitaba por la zona pidió auxilio a un patrullero que realizaba recorridas preventivas, informando que su hija recién nacida no podía respirar.
Maniobras de reanimación en el patrullero
Ante la urgencia, los uniformados trasladaron de inmediato a la niña hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Durante el trayecto, la Cabo 1° Dana Duarte advirtió que la bebé tenía serias dificultades respiratorias y comenzó a realizar maniobras de reanimación.
Los procedimientos incluyeron la liberación de flema y leche que obstruían sus vías aéreas. La rápida asistencia permitió que la niña recuperara la respiración antes de llegar al centro de salud.
Reconocimiento a los policías
Una vez en el hospital, los médicos confirmaron que la menor estaba fuera de peligro y destacaron que la acción inmediata de los efectivos fue clave para salvarle la vida. En particular, reconocieron la intervención de la Cabo 1° Duarte y del Sargento Gauto Franco, quien conducía el móvil policial durante la emergencia.
El accionar fue calificado como “heroico” por las autoridades, quienes subrayaron el compromiso y la vocación de servicio de los uniformados. La bebé permaneció bajo observación médica y su estado de salud es estable. (El Litoral de Corrientes)