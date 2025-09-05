 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En Corrientes

Policías le salvaron la vida a una bebita que se estaba asfixiando

Una bebé recién nacida sufrió un episodio de asfixia y fue reanimada por efectivos policiales en Corrientes. La intervención en plena madrugada permitió que la pequeña llegara con vida al hospital, donde confirmaron que se encuentra estable.

5 de Septiembre de 2025
Un dramático episodio tuvo lugar en la ciudad de Corrientes durante la madrugada de este viernes, cuando una bebé de apenas tres semanas de vida comenzó a asfixiarse. Gracias a la rápida intervención de efectivos policiales, la pequeña logró recuperarse y hoy se encuentra fuera de peligro.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 00.10 en la intersección de las calles Félix de Azara y Ambrosetti. En ese momento, una pareja que transitaba por la zona pidió auxilio a un patrullero que realizaba recorridas preventivas, informando que su hija recién nacida no podía respirar.

 

Maniobras de reanimación en el patrullero

Ante la urgencia, los uniformados trasladaron de inmediato a la niña hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Durante el trayecto, la Cabo 1° Dana Duarte advirtió que la bebé tenía serias dificultades respiratorias y comenzó a realizar maniobras de reanimación.

 

Los procedimientos incluyeron la liberación de flema y leche que obstruían sus vías aéreas. La rápida asistencia permitió que la niña recuperara la respiración antes de llegar al centro de salud.

 

Reconocimiento a los policías

Una vez en el hospital, los médicos confirmaron que la menor estaba fuera de peligro y destacaron que la acción inmediata de los efectivos fue clave para salvarle la vida. En particular, reconocieron la intervención de la Cabo 1° Duarte y del Sargento Gauto Franco, quien conducía el móvil policial durante la emergencia.

 

El accionar fue calificado como “heroico” por las autoridades, quienes subrayaron el compromiso y la vocación de servicio de los uniformados. La bebé permaneció bajo observación médica y su estado de salud es estable. (El Litoral de Corrientes)

