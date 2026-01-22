Otra postal del festival de Jesús María: el policía enharinado que quedó en medio de la chaya

El sargento primero de la Policía de Córdoba, Raúl Pacheco, se volvió viral tras un curioso episodio durante el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. En la madrugada del 20 de enero, durante un operativo de seguridad, Pacheco terminó cubierto de harina debido a la chaya generada a su alrededor durante el show del riojano Sergio Galleguillo.

La imagen del uniformado, que se mantuvo cruzado de brazos y sin perder la compostura mientras la harina volaba a su alrededor, provocó diversas reacciones en las redes sociales, en su mayoría de apoyo. “La idea siempre es mantener la imagen de autoridad y la buena postura. Es lo que se espera de nosotros”, comentó a Cadena 3.

Sobre cómo se sintió en ese momento, Pacheco admitió: “La primera reacción fue sentir como el agravio o la falta de respeto hacia la imagen, hacia lo que uno representa como miembro de una institución”. Sin embargo, enfatizó que el profesionalismo debe primar en todo momento.

El sargento también compartió cómo su familia reaccionó a su repentina fama. “Mi esposa me mostró una captura donde sale la noticia. Es muy raro, pero lo tomamos bien, en líneas generales”, reveló.

Reconocimiento

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, recibió este miércoles en el Centro Cívico a Pacheco.

Al recibirlo, el ministro Quinteros valoró la actitud del efectivo y destacó su conducta profesional. “Con el profesionalismo y la educación que lo caracteriza, el sargento Pacheco se mantuvo estoico durante toda la chaya de Galleguillo. Es por eso que hoy lo recibí para agradecerle su compromiso, no solamente con la seguridad del Festival de Jesús María, sino también con la institución que él representa, nuestra Policía de Córdoba”, expresó el funcionario.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el operativo desplegado durante el festival fue clave para garantizar el normal desarrollo de las jornadas, que convocaron a miles de personas en cada noche, y subrayaron la importancia del trabajo del personal policial en eventos masivos.

El gesto del ministro buscó reconocer públicamente la labor del efectivo y poner en valor el rol de la fuerza en uno de los eventos culturales más importantes del país.