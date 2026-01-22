Entre Ríos y otras provincias están bajo alerta por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que afecta a Paraná y otros departamentos entrerrianos. El calor se intensificará desde este jueves, con máximas que superarán los 35 grados y un pico previsto para el martes 27.
El calor se intensifica en gran parte del país y Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A partir de este jueves se registrará un fuerte ascenso térmico, con máximas que superarán los 30 grados y un pico previsto para el martes 27 de enero, cuando los registros podrían alcanzar los 37°C.
De acuerdo al pronóstico oficial, desde hoy las temperaturas comenzarán a subir de manera sostenida, dando inicio a un período de calor intenso que se extenderá durante varios días. Además, se reducirá la amplitud térmica debido a que las temperaturas mínimas también serán elevadas, lo que dificultará el alivio nocturno.
Pronóstico día por día en Entre Ríos
Jueves: mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo ligeramente nublado por la mañana y algo nublado el resto del día.
Viernes: mínima de 23° y máxima de 34°, con elevada sensación térmica. Poca nubosidad y viento leve a moderado del noreste.
Sábado: mínima de 23°C y máxima de 35°C. Cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del norte.
Domingo: mínima de 23°C y máxima de 36°C, con cielo algo a parcialmente nublado.
Lunes: mínima de 27°C y máxima de 36°C. Cielo mayormente nublado.
Martes: será el día más caluroso de esta ola de calor, con mínima de 28°C y máxima de 37°C. Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
Alerta amarilla por temperaturas extremas
Las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y San Luis se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. En el caso de Entre Ríos, el aviso alcanza a los departamentos de Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay.
El nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud, con posibles riesgos especialmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Recomendaciones para prevenir golpes de calor
Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.
Evitar la exposición al sol en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
Prestar especial atención a bebés, niños, embarazadas y adultos mayores.
Evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas, y comidas abundantes.
Consumir frutas y verduras.
Reducir la actividad física.
Usar ropa liviana, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos de sol.
Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.
Ante síntomas como sed intensa, piel seca, sudoración excesiva, mareos, agotamiento, náuseas, vómitos o desmayos, se debe solicitar asistencia médica inmediata, trasladar a la persona a un lugar fresco, refrescarla y ofrecerle agua.
Persisten las condiciones secas en la región
Sobre el contexto climático regional, el meteorólogo Leonardo De Benedictis advirtió que en el Litoral el panorama continúa siendo muy irregular.
“La ausencia total de lluvias se extiende no solo sobre Argentina, sino también hacia países limítrofes como Uruguay, el sur de Brasil y gran parte de Paraguay. Esta situación regional refuerza la persistencia de condiciones secas sobre el centro del país”, señaló.
Asimismo, alertó sobre el impacto en el sector agropecuario: “Todo este escenario se desarrolla en un momento crítico para los cultivos de verano, que atraviesan etapas determinantes de su ciclo. Las precipitaciones registradas durante la primavera fueron insuficientes para sostener un perfil hídrico adecuado, lo que hoy limita el potencial productivo y mantiene elevada la preocupación en el sector”.