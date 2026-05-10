Obesidad e hígado graso: una nueva droga mostró resultados alentadores en un ensayo global

La obesidad continúa consolidándose como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y, en ese contexto, una nueva droga experimental mostró resultados alentadores en un reciente ensayo clínico internacional.

El estudio evaluó a adultos con obesidad o sobrepeso sin diabetes tipo 2 y registró una pérdida de peso sostenida de hasta el 16,6% tras 76 semanas de tratamiento.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la investigación estuvo centrada en la molécula survodutida (BI 456906), actualmente en fase de desarrollo. Los resultados evidenciaron una diferencia significativa frente al grupo placebo, que obtuvo una reducción promedio del 3,2% del peso corporal.

La obesidad es considerada una enfermedad metabólica crónica y compleja que afecta a más de una de cada ocho personas en el mundo. Además de incrementar el riesgo cardiovascular, también está relacionada con patologías como la diabetes tipo 2 y enfermedades hepáticas graves, entre ellas la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, conocida como MASH.

Un estudio enfocado en la salud metabólica

El ensayo clínico de fase III, denominado SYNCHRONIZE 1, alcanzó los objetivos previstos tanto en reducción de peso como en otros indicadores metabólicos. De acuerdo con los datos difundidos, hasta el 85,1% de los adultos tratados con la molécula logró reducir al menos un 5% de su peso corporal, frente al 38,8% registrado en el grupo placebo.

Los investigadores también señalaron que la pérdida ponderal estuvo impulsada principalmente por la disminución del tejido graso, mientras que la masa magra tuvo una participación mínima en el peso perdido. A su vez, los participantes tratados con la nueva droga presentaron una reducción significativa de la circunferencia de cintura, considerada un marcador asociado al riesgo cardiometabólico y a la grasa visceral.

Otro de los aspectos destacados del estudio fue el posible impacto de la molécula sobre la función hepática. El exceso de grasa abdominal y visceral está estrechamente vinculado al deterioro metabólico y a enfermedades hepáticas, por lo que los investigadores consideran que el mecanismo dual del tratamiento podría aportar beneficios adicionales.

Nueva droga.

Qué dijeron los especialistas

“Es alentador ver los datos del estudio SYNCHRONIZE 1, que siguen demostrando el potencial de survodutida como una opción terapéutica clínicamente relevante para las personas con una enfermedad como la obesidad”, afirmó el doctor Carel le Roux, profesor del University College de Dublín e investigador coordinador global del ensayo.

El especialista agregó que “existe una necesidad urgente de nuevas terapias que vayan más allá de la simple reducción de peso y que respalden mejoras significativas en la salud metabólica”. En ese sentido, destacó que el doble mecanismo agonista de la molécula podría representar una alternativa prometedora para abordar necesidades terapéuticas aún no cubiertas.

Por su parte, Shashank Deshpande, presidente del Consejo de Directores Generales, sostuvo que los resultados “refuerzan la confianza” en el potencial de esta terapia para tratar la obesidad y enfermedades asociadas, incluida la afección hepática. Además, remarcó que podría convertirse en el primer agonista dual de glucagón y GLP-1 con alcance global.

El tratamiento aún se encuentra en investigación

La molécula evaluada actúa sobre los receptores GLP-1 y glucagón. El componente GLP-1 ayuda a reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, mientras que el agonismo del receptor de glucagón tendría efectos directos sobre el hígado, favoreciendo la reducción de grasa hepática y la regulación metabólica.

Durante el ensayo, los eventos adversos registrados fueron principalmente gastrointestinales, una situación esperable en terapias basadas en GLP-1. Según los investigadores, los efectos observados fueron leves o moderados, transitorios y no aparecieron señales de seguridad diferentes a las ya conocidas para este tipo de tratamientos.

Pese a los resultados positivos, los especialistas aclararon que la nueva droga todavía es un medicamento en investigación y no fue aprobada para su uso. Su eficacia y seguridad continúan bajo evaluación dentro de un amplio programa global de estudios de fase III cuyos próximos resultados serán presentados a lo largo de 2026.