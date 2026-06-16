Realizarán el conversatorio "Familia y vejez, relaciones y desafíos actuales"

REDACCIÓN ELONCE
El conversatorio Familia y Vejez se realizará este miércoles en Paraná y convocará a especialistas, personas mayores y miembros de la comunidad para debatir sobre los cambios familiares, los vínculos intergeneracionales y las realidades del envejecimiento en la actualidad.
El conversatorio "Familia y vejez, relaciones y desafíos actuales" volverá a reunir a especialistas, personas mayores y miembros de la comunidad en una nueva jornada de diálogo impulsada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). La actividad se llevará a cabo este miércoles 17 de junio, de 15 a 17 horas, en Casa Grande, ubicada en calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná.
La iniciativa forma parte del programa Adulteces y Vejeces y busca consolidar un ámbito participativo donde los temas surjan de las inquietudes de quienes asisten a cada encuentro. En esta oportunidad, la licenciada en Trabajo Social y especialista en Gerontología, María del Carmen Ludi, será una de las expositoras y abordará el papel de la familia en los procesos de envejecimiento.
En diálogo con Elonce, Ludi explicó el origen de la propuesta y destacó su crecimiento durante los últimos meses. “Este es un espacio relativamente nuevo que se abre en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, en el marco de un programa que se llama Adulteces y Vejeces, que fue presentado por el doctor Arsenio Mendoza, que fue defensor en la provincia”.
Un espacio construido a partir de la participación
La especialista remarcó que uno de los principales objetivos del programa es que los participantes tengan un rol activo en la construcción de los contenidos. Según señaló, la dinámica de trabajo permite que las temáticas se definan en función de los intereses y preocupaciones de quienes concurren.
“En el marco de esa mesa de diálogo, empezaron a sumarse muchas personas mayores y lo importante de lo que se plantea es que los temas que se traten surjan del interés de las personas que están participando. No es que anteriormente haya un programa de temas, sino que se va armando este espacio cada 15 días. Esto se hace en Casa Grande, en calle Andrés Pazos 35, que es un lugar que tiene UADER para estas actividades”, agregó.
La convocatoria está abierta a toda la comunidad y, aunque la mayoría de los asistentes suelen ser personas mayores, también se han desarrollado experiencias que promueven el intercambio entre generaciones. “La mayoría que se han acercado son personas mayores, pero también hubo un encuentro intergeneracional donde hubo estudiantes de Psicología de UADER hace dos o tres miércoles”, comentó.
La familia y las distintas formas de transitar la vejez
Durante el encuentro, Ludi centrará su exposición en los cambios que se han producido en las estructuras familiares y en el rol que ocupan los vínculos afectivos en la calidad de vida de las personas mayores.
“Lo que voy a trabajar es la familia, el lugar de la familia, los roles, los cambios que se han producido en los últimos tiempos”, adelantó la especialista sobre los ejes que desarrollará durante la jornada.
Asimismo, destacó la importancia de comprender que el envejecimiento no es una experiencia uniforme y que existen múltiples realidades atravesadas por factores sociales, económicos y culturales. “Uno se encuentra con diferentes situaciones de vejez hoy en día. Retomando el concepto de un gerontólogo francés que hablaba de vejeces porque nosotros no podemos decir que la persona mayor se encuentra solo, sino que hay muchas situaciones. Es un tema en las grandes ciudades. Siempre digo que no es lo mismo envejecer en una localidad más chica donde hay vecinos, redes e instituciones. Por ejemplo, en Capital Federal hay un 20% de personas mayores que viven solas. Por eso en las grandes ciudades es un tema mucho más fuerte, pero creo que en las ciudades más chicas es un tema que es importante, pero no tanto”, sostuvo.
Una actividad en el marco de una fecha de concientización
La realización del conversatorio adquiere una relevancia especial debido a que se produce pocos días después del Día Internacional de Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en la Vejez, conmemorado cada 15 de junio en todo el mundo.
La fecha busca visibilizar las distintas formas de violencia que pueden afectar a las personas mayores y promover políticas y acciones destinadas a garantizar el respeto de sus derechos, su inclusión social y una mejor calidad de vida.
En este contexto, el conversatorio Familia y Vejez se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales del envejecimiento, fortalecer los vínculos comunitarios y promover una mirada más amplia e inclusiva sobre las distintas realidades que atraviesan las personas mayores.