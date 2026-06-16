Selección Argentina: la probable formación que eligió Scaloni para el debut en el Mundial

La Selección Argentina ya tiene formación confirmada para enfrentar a Argelia en el estreno mundialista. Lionel Scaloni apostó por una defensa de cuatro jugadores y dejó fuera del once inicial a Nicolás Otamendi.
A pocas horas del estreno en la Copa del Mundo 2026, se definió la probable formación que saldría al campo de juego para enfrentar a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. La principal novedad pasa por la ausencia de Nicolás Otamendi entre los titulares.
Durante los días previos, las principales incógnitas estuvieron relacionadas con el estado físico de varios futbolistas que integran la base del plantel campeón del mundo. Sin embargo, la mayoría logró recuperarse y estará a disposición del cuerpo técnico para el compromiso inaugural.
Otra de las dudas estaba vinculada al sistema defensivo. Aunque el entrenador ensayó en algunos entrenamientos con una línea de tres zagueros centrales, finalmente se inclinó por un esquema más tradicional, con cuatro defensores y un planteo equilibrado.
La formación elegida para enfrentar a Argelia
Con Emiliano “Dibu” Martínez plenamente recuperado, el arquero volverá a ocupar su lugar bajo los tres palos. Por delante estarán Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien le ganó la pulseada a otros nombres que aparecían como alternativas, según trascendió en las últimas horas.
En el mediocampo tampoco habrá sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada conformarán la línea de volantes encargada de darle equilibrio y generación de juego al equipo argentino.
En la ofensiva estarán Lionel Messi y Lautaro Martínez. En tanto, Julián Álvarez continuará siendo una opción importante desde el banco de suplentes. Si bien evolucionó favorablemente de sus molestias físicas y ya está disponible, el cuerpo técnico considera que todavía necesita sumar ritmo para estar en plenitud.
Scaloni apuesta por la experiencia y la recuperación de los lesionados
La situación de los laterales generó especial atención durante la preparación. Nahuel Molina logró dejar atrás un desgarro y será titular, aunque no se descarta que Gonzalo Montiel tenga minutos durante el encuentro. El defensor también atravesó una recuperación física que incluso puso en duda su presencia en la lista definitiva.
Montiel respondió de manera positiva en los entrenamientos y sumó minutos en el amistoso previo frente a Islandia, una actuación que terminó de convencer al entrenador sobre su estado físico.
Del otro lado estará una selección argelina que, según estiman en el cuerpo técnico argentino, apostará a una estructura defensiva sólida y buscará lastimar mediante rápidas transiciones ofensivas. Además, Scaloni conoce bien al entrenador rival, Vladimir Petković, con quien coincidió durante su etapa como futbolista en Lazio.
Con la formación definida y las principales figuras recuperadas, la Selección Argentina iniciará la defensa de su título mundial con la ilusión de comenzar el torneo con una victoria y dar el primer paso hacia un nuevo sueño mundialista.