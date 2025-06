"Niño en ciclo neutral": cómo influirá en las lluvias y temperaturas durante el invierno

Este próximo 21 de junio, la estación del año cambiará y comenzará oficialmente el invierno, marcando el inicio de la temporada más fría del año. Luego de un otoño más cálido de lo habitual, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer un detallado informe sobre cómo se desarrollarán las precipitaciones y las bajas temperaturas en la región para en el presente mes y los dos venideros. Si bien, en años anteriores, fenómenos como El Niño solían tener un impacto importante en las condiciones climáticas de la región, en este caso el fenómeno se encuentra en un ciclo neutral para los meses de junio, julio y agosto.

En este sentido, la comunicadora del SMN, Cindy Fernández, explicó que esto significa que no se espera que afecte de manera significativa las condiciones climáticas de la región. "Lo que quiere decir que esté neutral es que justamente ese fenómeno, El Niño o La Niña no están influyendo. O sea, no tienen ninguna participación en los pronósticos o en cómo van a ser las condiciones del tiempo", señaló la especialista.

La comunicadora también recordó “este fenómeno es importante porque es uno de los que tiene un mayor alcance y que afecta a la mayor cantidad de partes del mundo. Cada vez que se activa El Niño o La Niña, tienen una duración bastante larga, de varios meses, incluso años. Por ejemplo, la última Niña duró tres años. Entonces, en general, cuando estos fenómenos se activan, suelen tener impactos graves”, explicó.

Precipitaciones: el sur del Litoral recibirá más lluvias de lo habitual

En cuanto a las precipitaciones para el invierno, el informe del SMN indica que en la región sur del Litoral, que incluye a Entre Ríos, se esperan lluvias superiores a lo normal. Este patrón será una de las características destacadas del invierno 2025, que podría afectar las actividades agrícolas y la gestión de recursos hídricos en la provincia.

Pronóstico climático trimestral. SMN

En otras zonas del país, como el este de Salta, centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis y este de Buenos Aires, las precipitaciones se mantendrán dentro de los valores normales, lo que podría ofrecer un respiro a las provincias que sufrieron sequías o precipitaciones excesivas en años anteriores.

Por otro lado, el norte de la Patagonia y algunos sectores de Cuyo tendrán lluvias inferiores a las habituales, lo que podría generar complicaciones en esas regiones, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de agua para riego y consumo.

Temperaturas normales para Entre Ríos

En cuanto a las temperaturas, el SMN aclara que, para la provincia de Entre Ríos, se esperan valores normales durante el invierno. Esto significa que no se anticipan temperaturas extremas ni tan frías como las que se han registrado en otras temporadas. A pesar de que el invierno traerá consigo un descenso en las temperaturas, este no será excesivamente intenso, por lo que los entrerrianos pueden esperar un clima relativamente estable durante los próximos meses.

El informe también destacó que, a pesar de la neutralidad del fenómeno de El Niño, las variaciones climáticas pueden tener efectos a nivel local.

A medida que el invierno se va asentando, será clave estar atentos a los informes del SMN para poder planificar adecuadamente las actividades y tomar las precauciones necesarias frente a las condiciones climáticas que puedan surgir. Con temperaturas normales y lluvias más abundantes, Entre Ríos vivirá un invierno dentro de los márgenes tradicionales, pero con algunos desafíos asociados a las precipitaciones extra.