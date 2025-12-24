Murió una mujer tras el incendio de pirotecnia que provocó explosiones en una vivienda

La víctima tenía 45 años y sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo. El siniestro ocurrió en un inmueble donde se acopiaba y vendía pirotecnia ilegal.
La mujer de 45 años que había resultado gravemente herida tras un incendio con explosiones en una vivienda de Godoy Cruz, Mendoza, donde se acopiaba y comercializaba pirotecnia de manera ilegal falleció este martes por la noche, pese a los esfuerzos médicos.
Fuentes policiales confirmaron que la víctima murió alrededor de las 19 en el Hospital Lagomaggiore, adonde había sido trasladada de urgencia luego de ser rescatada en estado crítico. Presentaba quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo como consecuencia del fuego, que se propagó con extrema rapidez debido a la gran cantidad de material inflamable almacenado.
El hecho se produjo el lunes por la tarde, después de las 16, en un inmueble ubicado sobre calle Jorge Newbery. Vecinos alertaron a las autoridades por la presencia de intensas llamas y explosiones, señalando que el lugar funcionaba como un punto de venta clandestina de pirotecnia.
Al arribar los primeros móviles, el incendio ya se había extendido a viviendas linderas, lo que obligó a un amplio operativo de emergencia. Trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Cuartel Central, Maipú y Luján, además de personal del Servicio de Emergencias Coordinado y de la División Explosivos.
Durante el operativo, además de la mujer fallecida, dos menores de 12 y 8 años y un adulto fueron asistidos por inhalación de humo y derivados a centros de salud. En tanto, un bombero voluntario de 35 años sufrió una descarga eléctrica mientras combatía las llamas, aunque se encontraba fuera de peligro.
El siniestro provocó la destrucción total de una vivienda de nueve ambientes y daños parciales en otra casa contigua. En el interior del inmueble afectado, los peritos secuestraron un arma de fuego calibre 380 con municiones, que quedó a disposición de la Justicia.
La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. El propietario del lugar deberá responder por la mercadería hallada en el domicilio, mientras avanzan las pericias para determinar el origen del incendio y las responsabilidades penales correspondientes.