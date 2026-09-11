Murió el actor que dio voz a personajes inolvidables de Dragon Ball y One Piece

El reconocido actor de doblaje Mike McFarland murió a los 56 años y dejó una extensa carrera ligada a algunas de las producciones de anime más populares del mundo. Durante casi tres décadas, su voz estuvo detrás de personajes de Dragon Ball, One Piece, Fullmetal Alchemist y Attack on Titan, entre otras series.

McFarland alcanzó especial reconocimiento por su participación en las versiones en inglés de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Allí interpretó al Maestro Roshi, uno de los primeros maestros de Goku y un personaje emblemático de la franquicia creada por Akira Toriyama. También fue la voz de Yajirobe.

Otro de sus trabajos destacados fue en One Piece, donde dio voz a Buggy, el extravagante pirata que aparece desde las primeras etapas de la historia creada por Eiichiro Oda y que con el paso del tiempo adquirió mayor protagonismo.

Una extensa trayectoria en el anime

La carrera de McFarland estuvo estrechamente vinculada a las producciones de Funimation. Su participación en el universo de Dragon Ball se extendió durante años e incluyó series, películas y videojuegos.

Sin embargo, su trabajo fue mucho más amplio que la interpretación de personajes. También se desempeñó como director de ADR, guionista y responsable de adaptaciones, participando detrás de escena en numerosas producciones de anime destinadas al público de habla inglesa.

Entre sus créditos aparecen títulos reconocidos internacionalmente como Fullmetal Alchemist, Attack on Titan, Psycho-Pass y diferentes producciones relacionadas con Evangelion.

Su trayectoria también llegó al mundo de los videojuegos. Participó en distintas entregas de videojuegos de Dragon Ball y sumó trabajos en títulos como Street Fighter V y Fire Emblem Heroes. De esa manera, sus interpretaciones alcanzaron a públicos de distintas generaciones y plataformas.

Los problemas de salud del actor

De acuerdo con la información publicada por El Litoral, los problemas de salud del actor se habían conocido públicamente durante 2025, cuando debió cancelar su participación en una convención debido a una enfermedad. Posteriormente, fue diagnosticado con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral.

La noticia de su fallecimiento generó repercusión entre seguidores del anime y colegas de la industria del doblaje, quienes recordaron su extensa trayectoria y los personajes a los que dio vida.