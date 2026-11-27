El empresario Jorge Born falleció este viernes a los 92 años. Integró una de las familias empresariales más influyentes de la Argentina, fue secuestrado por Montoneros en 1974 y participó en el diseño del programa económico inicial del gobierno de Carlos Menem.
El empresario Jorge Born, uno de los herederos del conglomerado Bunge y Born y protagonista de distintos acontecimientos de la historia política y económica argentina, murió este viernes a los 92 años.
Perteneciente a una de las familias empresariales más influyentes del país, cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y continuó su formación en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.
Su trayectoria estuvo marcada por su participación en la conducción del grupo empresarial, el secuestro que sufrió durante la década de 1970 y su posterior vinculación con la política económica del gobierno de Carlos Menem.
El secuestro de Jorge Born en 1974
Uno de los episodios más recordados de su vida ocurrió en 1974, cuando fue secuestrado junto con su hermano Juan por la organización Montoneros.
Jorge permaneció seis meses en cautiverio. El secuestro terminó con el pago de un rescate de 60 millones de dólares, una cifra récord para la época.
Tras aquel episodio, la familia Born se trasladó a San Pablo, Brasil, donde estableció su residencia.
Su participación en el gobierno de Carlos Menem
Con la llegada de Carlos Menem a la Presidencia en 1989, Born acercó al Gobierno nacional una propuesta económica denominada Plan BB, que incluyó la incorporación de directivos de Bunge y Born al Ministerio de Economía.
Miguel Ángel Roig asumió al frente de la cartera económica, pero falleció pocos días después de iniciar su gestión. Fue sucedido por Néstor Rapanelli, quien también provenía de la compañía.
El programa económico no obtuvo los resultados esperados. Tiempo después, Jorge Born fue desplazado de la conducción del conglomerado empresarial.
La historia del grupo Bunge y Born
Los orígenes de la compañía se remontaron a 1876, cuando Ernesto Bunge llegó a la Argentina desde Amberes, Bélgica, y convocó a su cuñado, Jorge Born, para desarrollar negocios en el país.
La firma comenzó sus operaciones comerciales en 1884 y se expandió hasta convertirse en uno de los principales conglomerados industriales del Cono Sur.
Jorge Born fue uno de los herederos de aquella estructura empresarial, cuya trayectoria estuvo vinculada durante décadas con el desarrollo industrial y comercial de la Argentina.