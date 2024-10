Mendoza liberó 10.000 mosquitos rojos para combatir en dengue

Mosquitos rojos contra el dengue. Conocida como Técnica del Insecto Estéril (TIE), se trata de un primer ensayo en campo en la localidad de Guaymallén. Existen pruebas anteriores y con buenos resultados para el control de la “mosca de la fruta”, que es una plaga.

Frente a la llegada del verano, y ante el temor por un aumento de casos de dengue, el Gobierno de Mendoza implementó la liberación de aproximadamente 10.000 mosquitos estériles rojos que impedirían la proliferación del aedes aegypti transmisor de la enfermedad en el marco de un plan de control biológico.

A modo de prueba, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN) liberó a esta especie en el barrio Bermejo de la localidad de Guaymallén y su desarrollo será monitorizado por el Ministerio de Salud y la Municipalidad.

Esta acción se complementará con otras, como por ejemplo el descacharreo, la fumigación y el uso de repelente.

En qué consiste

Según el plan de control biológico, el objetivo es que los machos estériles, creados en laboratorio, copulen con las hembras, las cuales suelen copular solo una vez en su vida, y así se produzca una reducción de la fertilidad de la población natural a partir de una interrupción del ciclo biológico natural.

Si el plan funciona, disminuiría la cantidad de mosquitos de una zona geográfica determinada y evitaría que quede descendencia que continúe aumentando los contagios. Una particularidad de esta especie es que no pican a seres humanos y tienen una tonalidad roja intensa para que las personas los identifiquen y no los maten.

Las expectativas en la prueba apuntan a "lograr en el mediano plazo un componente más y de relevancia dentro del manejo integrado de la epidemia" y, según el gobierno mendocino, si el método funciona se triplicará la cifra de ejemplares en zonas urbanas y rurales de la provincia.

Piden no matarlos

"Se están realizando ensayos de compatibilidad en espacios confinados. Prueban la capacidad de los machos de aedes criados en el laboratorio de ser aceptados por mosquitos silvestres", explicó antes de la liberación Mónica López, coordinadora de esta etapa en Iscamen.

La liberación de los primeros estériles es el paso siguiente del ensayo que Iscamen inició meses atrás, al analizar "el comportamiento del insecto producido en laboratorio en un entorno real".

En junio, se incorporó un nuevo equipo que permite separar las pupas –etapa intermedia entre las larvas y los mosquitos adultos– por sexo, para identificar a hembras que reproducen al aedes y esterilizarlas. De ahí el rojo intenso usado como parte de la validación del método.

Sobre el color particular que identifica a los machos estériles liberados es que Iscamen insistió en que los mendocinos que los encuentren no los maten, porque se tratan de los aedes "buenos" y no vectores de enfermedades.

Antecedentes

En Mendoza, se emplea desde hace años la Técnica del Insecto Estéril (TIE) para el combate de la plaga agrícola mosca del Mediterráneo (Ceratitits capitata).

Consiste en la cría y liberación al ambiente de ejemplares machos estériles que, al copular con las hembras silvestres, no dejan descendencia, y se interrumpe así el ciclo biológico natural. Se trata de un control biológico que propone la utilización de insectos para controlar su propia población.

Para aplicar esta técnica, la cual es biológica por naturaleza, se requiere que un número suficiente de insectos de buena calidad sean criados y esterilizados masivamente y luego distribuidos en el campo, y que a su vez sean competitivos para aparearse con las hembras silvestres.

Control de Aedes aegypti

Los mosquitos Aedes aegypti infectados son el principal vector de enfermedades virales como dengue, chikunguña y zika. Por este motivo, si se reduce su población, también bajan las chances de transmisión de enfermedades.

En virtud de la infraestructura y tecnología disponible en Mendoza, en el año 2019 se firmó un convenio entre el Iscamen y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), junto a otros 19 países, para continuar el desarrollo de la Técnica del Insecto Estéril de este mosquito y conocer las características de comportamiento del mosquito en el campo. La AIEA financia este proyecto de forma conjunta con el Iscamen.

La implementación y posterior ajuste de la cría de mosquito ya se había iniciado hace algunos años gracias a la capacitación recibida desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Posteriormente se logró el establecimiento de una colonia autóctona, en Guaymallén, Mendoza, lográndose la estabilización en los laboratorios del Iscamen, trabajando también en la validación de protocolos de cría.

Actualmente, a nivel de laboratorio, se han ajustado las dietas y los parámetros de calidad y producción y se ha evaluado la dosis de esterilidad requerida para la aplicación de la TIE. Dado que se necesitan ejemplares altamente competitivos para que la técnica funcione en esta especie, se han planificado experiencias piloto considerando que gran parte de los procesos ya están ajustados a escala experimental.

Cría masiva

La cría masiva de ejemplares, que es el fundamento de la TIE, requiere escalar la producción. Para este objetivo, es fundamental incorporar un nuevo dispositivo separador de pupas por sexo que permita esterilizar y liberar solamente machos. Cabe destacar que en esta especie es la hembra la que pica, porque necesita las proteínas de la sangre de algún vertebrado, no tanto como alimento sino para producir huevos. Es fundamental la liberación controlada de machos esterilizados como fundamento de la TIE.

El dispositivo separador de pupas

Se espera que aporte una nueva herramienta de control que cuenta con ventajas muy importantes sobre las tradicionales pulverizaciones que generan fuertes impactos al ambiente.

Al mismo tiempo es posible emplearla en áreas de difícil acceso, ya que la liberación puede realizarse a través de aviones o drones. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que este método será complementario a los ya conocidos por la comunidad como por ejemplo no dejar agua estancada, mantener boca abajo y/ o cerrados los recipientes que no se usen, evitar pastizales altos, limpiar canaletas y desagües de techos, usar repelente para mosquitos, cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de las mascotas y de floreros y eliminar la basura acumulada en patios. (Con información de Perfil y Gobierno de Entre Ríos)