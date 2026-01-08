Más de 50 personas se intoxicaron por comer lomos con mayonesa en mal estado

Cerca de 50 personas sufrieron cuadros de gastroenteritis, fiebre y deshidratación tras consumir comida elaborada en una vivienda sin habilitación municipal. Ocurriò en General Alvear, Santiago del Estero
Un grave episodio de salud pública se registró en el departamento de General Alvear, de Santiago del Estero donde alrededor de 50 personas resultaron intoxicadas luego de consumir lomos con mayonesa casera en mal estado, adquiridos en un domicilio particular que funcionaba de manera clandestina.
Según informaron fuentes sanitarias, la comida era elaborada y vendida desde una vivienda ubicada sobre avenida Presidente Illia, donde se utilizaba la cochera como punto de producción y venta. El lugar no contaba con habilitación municipal y ofrecía sus productos a través de redes sociales, siendo conocido por vecinos de la zona.
El brote se originó durante el último fin de semana del año, cuando numerosas personas coincidieron en la compra de los lomos. Horas después de ingerirlos, comenzaron a presentar síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria.
De acuerdo con los primeros reportes médicos, la causa principal habría sido una mayonesa casera preparada con huevo crudo, lo que representa un alto riesgo de contaminación por salmonella. Los afectados manifestaron fiebre severa, vómitos, diarrea, deshidratación y gastroenteritis, informó El Liberal.
Desde el Hospital Enfermeros Argentinos confirmaron la atención de al menos 30 personas, mientras que otras 20 fueron asistidas en clínicas privadas, como el Sanatorio Gasa. Entre los intoxicados hubo niños, adultos y personas mayores. Los casos más delicados correspondieron a tres menores de edad, aunque la mayoría de los pacientes permaneció internada alrededor de dos días.
Las autoridades sanitarias informaron que, afortunadamente, todos los afectados se encuentran fuera de peligro.
Ante la magnitud del episodio, personal del área de Inspección General del municipio se presentó en el domicilio donde se elaboraban los alimentos. Si bien al momento de la inspección no se hallaban responsables en el lugar, se dispuso la prohibición inmediata de la elaboración de comidas y se intimó a los propietarios a regularizar su situación.
Por su parte, el Ministerio de Salud activó el protocolo correspondiente para casos de posible salmonella. Las muestras de mayonesa casera, aportadas por algunos clientes que conservaron el producto, se encuentran bajo análisis y los resultados definitivos se conocerán en los próximos días.