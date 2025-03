Maradona: dónde está su corazón y cuándo podría ser enterrado con sus restos

El corazón de Diego Maradona sigue en poder de la Justicia y permanece en el Departamento de Anatomía Patológica de la Policía Bonaerense, en la ciudad de La Plata. Fue extraído tras su muerte para su análisis forense y, según la decisión judicial, se conservará en formol por al menos diez años antes de definir su destino final.

El órgano del Diez fue trasladado el 2 de diciembre de 2020, siete días después de su fallecimiento, a la dependencia científica de la Policía Bonaerense para ser estudiado en el marco de la causa judicial que investiga las circunstancias de su muerte.

Una de las razones que justificaron su extracción fue la necesidad de analizar su estado de salud, dado que Maradona padecía una insuficiencia cardíaca severa. Según el periodista de Radio Rivadavia Nelson Castro, su corazón pesaba alrededor de 500 gramos, casi el doble de lo habitual, debido a su patología cardíaca crónica.

Además, hubo una alarma de seguridad en aquel momento: la barra brava de Gimnasia y Esgrima de La Plata habría planeado robar el corazón de Maradona. La información llevó a las autoridades a reforzar la custodia y a preservar el órgano en las instalaciones científicas.

¿Cuándo podrá ser enterrado con sus restos?

Por el momento, no hay una fecha oficial para la reunificación del corazón con el cuerpo de Maradona, enterrado en el cementerio privado Jardín de Bella Vista, donde descansan sus padres. La decisión final dependerá de la Justicia y de la familia, que en su momento no solicitó su restitución. En caso de que el órgano sea finalmente devuelto, sus restos podrían ser trasladados a un mausoleo en su honor, una idea que surgió tras su fallecimiento, pero que aún no se concretó. (Con información de Noticias Argentinas)