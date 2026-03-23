Luna creciente de marzo 2026: cuándo es y cómo influye

La Luna creciente de marzo 2026 ocurrirá el miércoles 25, marcando una fase ideal para potenciar vitalidad, belleza, agricultura y ciertos hábitos diarios.
El calendario lunar 2026, elaborado por el Servicio de Hidrografía Naval de la Nación, indica que este miércoles 25 de marzo se producirá la Luna creciente. Esta fase lunar se caracteriza por aumentar la energía física y mental, favoreciendo la expresión personal y el desarrollo de actividades que requieren vitalidad.
Históricamente, la Luna y sus fases han tenido gran relevancia en diversas culturas, desde la islámica hasta la china, sirviendo como guía para medir el tiempo, planificar cosechas o determinar los mejores días para distintos cuidados personales. En particular, la Luna creciente representa un período en el que las personas tienden a sentirse más activas y motivadas para interactuar con el mundo exterior.
Durante esta fase, se percibe la necesidad de mostrarse y aportar nuestra energía al entorno. Esta influencia no solo se relaciona con lo emocional y físico, sino también con actividades más prácticas como el cuidado personal, la agricultura y hasta la pesca, aunque en este último caso el efecto es más sutil y depende de otros factores ambientales.
Cuidados de belleza y salud capilar
El 25 de marzo, con la Luna en cuarto creciente, es un momento recomendado para cortar el cabello si se busca estimular el crecimiento y obtener una melena más larga. Por el contrario, si se desea que el corte dure más tiempo, se aconseja esperar hasta la fase de Luna menguante, que será el 10 de abril. Lo mismo aplica a la depilación: no es un momento óptimo, y los efectos se prolongan más en fases menguantes.
Asimismo, tratamientos capilares aplicados entre la Luna Nueva y la Luna Llena, es decir hasta el 1 de abril, pueden potenciar resultados. Para la piel y la estética, se recomiendan mascarillas naturales, técnicas de automasaje y hasta un “ayuno cosmético” de 24 horas para ayudar a que la piel recupere vitalidad.
En cuanto a la alimentación, la Luna creciente invita a comer de forma más consciente y ligera, incorporando alimentos frescos y saludables, como aquellos ricos en clorofila. Esta fase es ideal también para reforzar hábitos de autocuidado y bienestar.
Agricultura, huertos y pesca
En la agricultura lunar, la Luna creciente favorece cultivos que se desarrollan sobre el suelo, como tomates, pimientos y verduras de hoja. También es un buen momento para abonar y preparar semilleros, ya que las plantas absorben nutrientes de manera más eficiente. Por el contrario, la siembra de raíces se recomienda en la Luna menguante.
Respecto a la pesca, durante el cuarto creciente no se considera el momento más productivo, ya que la mayor actividad de los peces suele registrarse en las fases de Luna Nueva y Luna Llena. Sin embargo, otros factores como la meteorología, corrientes de agua y carnada influyen en el éxito de la actividad, según señaló Primera Edición.
En síntesis, la Luna creciente de marzo 2026 es un momento propicio para potenciar vitalidad, cuidar la salud y la belleza, planificar cultivos y ajustar hábitos diarios, integrando la influencia de la luna en la vida cotidiana de manera consciente y práctica.