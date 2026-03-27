Loros arrasan plantaciones en Entre Ríos y generan fuertes pérdidas en el sector

El avance de los loros en zonas productivas de Entre Ríos encendió la alarma entre los productores, especialmente en plantaciones de pecán donde se registran pérdidas significativas. El problema, que se repite en distintas regiones, por el momento no encuentra una solución efectiva.

En particular, en el sur provincial, los productores advierten que los loros han incrementado su presencia en los cultivos y generan daños directos sobre la producción, afectando la rentabilidad de la actividad.

El impacto se observa en la etapa previa a la cosecha, cuando las aves atacan los frutos y los dejan inutilizables para su comercialización.

Daños crecientes en las plantaciones

El productor Fabricio Fiorotto explicó a Campo en Acción que la problemática viene en aumento. “El loro o cotorra monje es un problema que viene avanzando en las plantaciones de pecán”, señaló al describir la situación en la zona de Larroque.

Según detalló, el comportamiento de los loros se ha modificado con el tiempo, lo que dificulta su control. “Es un ave que aprende y se adapta rápido a cómo arrancar y tirar al suelo la nuez”, afirmó.

Además, indicó que los daños actuales superan a los registrados en temporadas anteriores. “Se ha adaptado a tal punto que la situación sigue empeorando, destruyendo un porcentaje muy elevado de la fruta antes que madure”, explicó.

Loros.

Un problema sin solución a corto plazo

Los productores coinciden en que el escenario es complejo y no hay herramientas claras para revertirlo. “Son bandadas extremas de loros que nos han complicado muchísimo”, expresó Fiorotto sobre la magnitud del fenómeno.

También remarcó que, pese a los intentos por encontrar alternativas, no hay resultados positivos. “Hoy por hoy no tenemos la solución, no sabemos cómo ahuyentar al ave y no le encontramos la vuelta para manejar la plantación”, sostuvo.

Incertidumbre en el sector productivo

El impacto económico ya es visible en algunos establecimientos, donde la cosecha fue seriamente afectada. En ese contexto, los productores advierten que el problema de los loros pone en riesgo la continuidad de la actividad si no se encuentra una respuesta.

Además, señalan que la falta de información sobre lo que ocurre en otras regiones productivas de Entre Ríos genera mayor incertidumbre y dificulta la planificación.