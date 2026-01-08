 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Sobre el Puente General Urquiza

Liberaron la circulación en el enlace Zárate - Brazo Largo tras el choque de camiones

Luego del siniestro vial ocurrido este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 12, se normalizó el tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo. Las autoridades piden circular con precaución.

8 de Enero de 2026
Quedó liberado el tránsito tras el choque de camiones
Quedó liberado el tránsito tras el choque de camiones

Luego del siniestro vial ocurrido este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 12, se normalizó el tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo. Las autoridades piden circular con precaución.

La circulación vehicular fue totalmente normalizada en el Puente General Urquiza, a la altura del kilómetro 109 de la Ruta Nacional 12, luego del choque por alcance entre dos camiones de carga registrado durante la mañana de este jueves.

 

Según se informó oficialmente, la calzada quedó liberada en ambos sentidos dentro del Complejo Zárate–Brazo Largo, tras las tareas realizadas por personal policial y los equipos de asistencia que trabajaron en el lugar del siniestro.

El accidente había provocado una importante interrupción del tránsito, ya que la mano Norte–Sur permaneció cerrada durante varias horas, mientras que la circulación se organizó de manera asistida por el carril contrario, con paso alternado cada 15 minutos. La situación generó demoras en una de las principales vías de conexión entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

 

Una vez concluidas las tareas de remoción de los vehículos involucrados y verificada la seguridad de la traza, se dispuso la habilitación total del puente, permitiendo restablecer el tránsito habitual en ambos sentidos.

 

Desde los organismos intervinientes solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal apostado en la zona, ya que podrían registrarse demoras menores mientras el flujo vehicular se normaliza por completo.

 

Finalmente, se recomendó mantener una conducción prudente al transitar por el sector, especialmente para quienes circulan por el complejo interprovincial durante las horas de mayor afluencia.

Temas:

Choque Camiones zárate brazo largo Puente General Urquiza circulacion
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso