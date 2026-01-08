Liberaron la circulación en el enlace Zárate - Brazo Largo tras el choque de camiones

La circulación vehicular fue totalmente normalizada en el Puente General Urquiza, a la altura del kilómetro 109 de la Ruta Nacional 12, luego del choque por alcance entre dos camiones de carga registrado durante la mañana de este jueves.

Según se informó oficialmente, la calzada quedó liberada en ambos sentidos dentro del Complejo Zárate–Brazo Largo, tras las tareas realizadas por personal policial y los equipos de asistencia que trabajaron en el lugar del siniestro.

El accidente había provocado una importante interrupción del tránsito, ya que la mano Norte–Sur permaneció cerrada durante varias horas, mientras que la circulación se organizó de manera asistida por el carril contrario, con paso alternado cada 15 minutos. La situación generó demoras en una de las principales vías de conexión entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

Una vez concluidas las tareas de remoción de los vehículos involucrados y verificada la seguridad de la traza, se dispuso la habilitación total del puente, permitiendo restablecer el tránsito habitual en ambos sentidos.

Desde los organismos intervinientes solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal apostado en la zona, ya que podrían registrarse demoras menores mientras el flujo vehicular se normaliza por completo.

Finalmente, se recomendó mantener una conducción prudente al transitar por el sector, especialmente para quienes circulan por el complejo interprovincial durante las horas de mayor afluencia.