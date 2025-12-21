Video: Las Voces de Montiel y Monchito Merlo relanzaron “Vamos Entre Ríos”

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

21 de Diciembre de 2025
A 45 años de la grabación original, Las Voces de Montiel y Monchito Merlo presentaron una nueva versión de “Vamos Entre Ríos”, una canción emblemática del cancionero litoraleño que remite al primer disco del grupo y a un momento clave de su historia artística.

Las Voces de Montiel y Monchito Merlo volvieron a unir sus caminos para rendir homenaje a un capítulo fundamental de la música popular entrerriana. A 45 años de aquel primer trabajo discográfico que marcó el inicio de una trayectoria artística, los músicos presentaron una nueva versión de “Vamos Entre Ríos”, el corte principal de aquel histórico álbum.

Las Voces de Montiel y Monchito Merlo relanzaron “Vamos Entre Ríos”

Corría el año 1980 cuando Las Voces de Montiel comenzaban a concretar el sueño de grabar su primer disco. En ese proceso fue clave el acompañamiento de Ramón Merlo, quien produjo ese material inicial y dejó una huella imborrable en la historia del grupo.

En aquella grabación también tuvo un rol central Monchito Merlo, que participó tocando el acordeón y aportó el sonido característico del chamamé y la chamarrita, géneros profundamente ligados a la identidad cultural de Entre Ríos.

 

Cuatro décadas y media después, los artistas decidieron recordar ese momento histórico con una versión renovada de “Vamos Entre Ríos”, una canción que describe un viaje imaginario atravesado por mates, paisajes del litoral y ritmos tradicionales. La letra, cargada de imágenes costumbristas, vuelve a invitar a recorrer la provincia a través de la música y el sentimiento entrerriano.

 

La nueva interpretación conserva la esencia del tema original, pero suma una mirada actual que pone en valor la vigencia de la obra y el legado familiar y artístico que une a Las Voces de Montiel con la familia Merlo.

