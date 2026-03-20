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Lanzaron becas para carreras específicas compatibles con Progresar y AUH

Lanzaron las Becas Manuel Belgrano 2026, con inscripción abierta, 36.000 cupos disponibles y un pago mensual de $81.685 para estudiantes.

20 de Marzo de 2026
Se trata de las Becas Manuel Belgrano 2026.
Se trata de las Becas Manuel Belgrano 2026.

Lanzaron las Becas Manuel Belgrano 2026, con inscripción abierta, 36.000 cupos disponibles y un pago mensual de $81.685 para estudiantes.

El Gobierno nacional abrió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026, un programa destinado a estudiantes de universidades públicas que ofrece 36.000 cupos y un monto mensual de $81.685. La iniciativa apunta a fortalecer la formación en áreas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país.

 

La convocatoria ya se encuentra habilitada y está dirigida a jóvenes que cursen carreras consideradas clave. Entre los sectores priorizados se destacan energía, minería e infraestructura, en línea con las necesidades actuales del mercado laboral y la planificación económica.

 

Además, el programa incluye disciplinas vinculadas a tecnologías de la información, agroindustria, biotecnología, ciencias exactas y naturales, así como profesorados en áreas estratégicas, consolidando una oferta amplia orientada al crecimiento del país.

 

Áreas prioritarias y alcance del programa

Las Becas Manuel Belgrano 2026 ponen el foco en sectores considerados fundamentales para el desarrollo económico. Entre ellos se encuentran energía e hidrocarburos, minería y geociencias, logística e infraestructura, y tecnologías de la información.

 

También se incluyen carreras relacionadas con la agroindustria y la biotecnología, junto con las ciencias exactas y naturales, ampliando el espectro de oportunidades para los estudiantes.

Para esta edición, el Gobierno definió una prioridad especial en áreas como energía, minería e infraestructura, buscando potenciar perfiles profesionales altamente demandados.

 

Monto, duración y requisitos

El monto mensual de las Becas Manuel Belgrano 2026 fue fijado en $81.685. El beneficio se otorga durante 12 meses para quienes accedan en la primera adjudicación, mientras que aquellos que ingresen por lista de espera podrán percibirlo durante seis meses.

En cuanto a los requisitos, la beca está dirigida a estudiantes de bajos ingresos que cursen en universidades públicas. Los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, tener entre 17 y 30 años, ser alumnos regulares y contar con ingresos familiares menores a seis salarios mínimos.

 

El programa también contempla condiciones especiales para grupos priorizados, como personas con discapacidad o estudiantes provenientes de hogares monoparentales, con el objetivo de garantizar mayor inclusión en el acceso a la educación superior.

 

Cómo tramitarla

El trámite se realiza de manera online durante el período de inscripción:

· Ingresar al sitio oficial del programa

· Acceder con usuario de Mi Argentina

· Completar el formulario con datos personales y académicos

· Enviar la solicitud

Temas:

BECAS MANUEL BELGRANO BECAS PARA ESTUDIANTES universidad
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