Lanzaron becas para carreras específicas compatibles con Progresar y AUH

Lanzaron las Becas Manuel Belgrano 2026, con inscripción abierta, 36.000 cupos disponibles y un pago mensual de $81.685 para estudiantes.
El Gobierno nacional abrió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026, un programa destinado a estudiantes de universidades públicas que ofrece 36.000 cupos y un monto mensual de $81.685. La iniciativa apunta a fortalecer la formación en áreas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país.
La convocatoria ya se encuentra habilitada y está dirigida a jóvenes que cursen carreras consideradas clave. Entre los sectores priorizados se destacan energía, minería e infraestructura, en línea con las necesidades actuales del mercado laboral y la planificación económica.
Además, el programa incluye disciplinas vinculadas a tecnologías de la información, agroindustria, biotecnología, ciencias exactas y naturales, así como profesorados en áreas estratégicas, consolidando una oferta amplia orientada al crecimiento del país.
Áreas prioritarias y alcance del programa
Las Becas Manuel Belgrano 2026 ponen el foco en sectores considerados fundamentales para el desarrollo económico. Entre ellos se encuentran energía e hidrocarburos, minería y geociencias, logística e infraestructura, y tecnologías de la información.
También se incluyen carreras relacionadas con la agroindustria y la biotecnología, junto con las ciencias exactas y naturales, ampliando el espectro de oportunidades para los estudiantes.
Para esta edición, el Gobierno definió una prioridad especial en áreas como energía, minería e infraestructura, buscando potenciar perfiles profesionales altamente demandados.
Monto, duración y requisitos
El monto mensual de las Becas Manuel Belgrano 2026 fue fijado en $81.685. El beneficio se otorga durante 12 meses para quienes accedan en la primera adjudicación, mientras que aquellos que ingresen por lista de espera podrán percibirlo durante seis meses.
En cuanto a los requisitos, la beca está dirigida a estudiantes de bajos ingresos que cursen en universidades públicas. Los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, tener entre 17 y 30 años, ser alumnos regulares y contar con ingresos familiares menores a seis salarios mínimos.
El programa también contempla condiciones especiales para grupos priorizados, como personas con discapacidad o estudiantes provenientes de hogares monoparentales, con el objetivo de garantizar mayor inclusión en el acceso a la educación superior.
Cómo tramitarla
El trámite se realiza de manera online durante el período de inscripción:
· Ingresar al sitio oficial del programa
· Acceder con usuario de Mi Argentina
· Completar el formulario con datos personales y académicos
· Enviar la solicitud