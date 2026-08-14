La Maestría en Enfermería comenzó con 90 profesionales y proyectó su impacto en el sistema de salud

REDACCIÓN ELONCE
La Maestría en Enfermería inició con 90 profesionales de Entre Ríos y Santa Fe, seleccionados entre más de 250 preinscriptos. Martín Nani y el rector Aníbal Satler explicaron a Elonce cómo la formación busca mejorar los cuidados y generar proyectos concretos en hospitales y centros de salud.
La Maestría en Enfermería comenzó en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud con 90 profesionales y un objetivo que excedió la obtención de un título: elevar la capacidad de respuesta de quienes permanecen más tiempo junto a los pacientes y trasladar esa formación a mejoras concretas dentro del sistema sanitario. La convocatoria superó las expectativas, con más de 250 preinscriptos provenientes de distintos puntos de la región.
El inicio tuvo además una particularidad que sintetizó el espíritu de la propuesta. Martín Nani participó desde un doble lugar: es director general de Enfermería del Ministerio de Salud de Entre Ríos, pero también se sentó del lado de quienes comenzaron a estudiar. “Estoy en mi doble rol porque estoy en el rol de director general de Enfermería, pero también como maestrando”, explicó a Elonce.
Para Nani, esa decisión reflejó una característica de la profesión. “Algo que se haga de enfermería, vas a tener muchos enfermeros detrás, porque tenemos inculcado que la capacitación, la especialización, hacer un posgrado no solamente nos remite a un esfuerzo personal y a un logro personal, sino que también nos da las bases como para ofrecer una atención de calidad a los pacientes”, sostuvo.
Más de 250 interesados y un cupo de 90 profesionales
El interés quedó demostrado desde la apertura de las preinscripciones. Aníbal Satler, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), precisó que hubo “más de 250 preinscriptos para la carrera”, aunque el número de ingresantes debió limitarse para garantizar las condiciones académicas previstas y responder a los estándares establecidos para este tipo de posgrados.
“Estas carreras tienen un límite porque la CONEAU nos evalúa la calidad, hay que cumplir los estándares de calidad y en un número excesivo resulta complejo”, explicó Satler. De ese proceso quedaron seleccionados 90 maestrandos, elegidos mediante presentación de antecedentes, entrevistas y la confección de un orden de mérito.
La primera cohorte tuvo un marcado perfil entrerriano: reunió profesionales procedentes de 10 de los 17 departamentos de la provincia, aunque también incorporó enfermeros de Santa Fe. “En esta primera cohorte pensamos en el impacto que tiene que tener primero en nuestra provincia de Entre Ríos”, indicó el rector, quien anticipó que futuras ediciones podrían ampliar todavía más la procedencia de los estudiantes.
Enfermeros mejor preparados para situaciones complejas
El verdadero eje de la nueva instancia académica apareció cuando Nani describió qué significa sumar formación para un trabajador que enfrenta diariamente decisiones vinculadas al cuidado. Enfermería, explicó, cuenta con diferentes niveles de desarrollo profesional, desde la formación inicial y la licenciatura hasta especializaciones, maestrías y doctorados.
“Cada paso, cada peldaño que un enfermero sube mejora en su capacidad crítica de resolver situaciones complejas en un hospital, en un centro de salud”, afirmó. Esa preparación, agregó, adquiere especial importancia porque “muchas veces somos los que estamos en la primera línea de esa atención”.
La cercanía cotidiana con los pacientes fue uno de los conceptos centrales. “Los enfermeros somos aquellos profesionales de la salud que estamos constantemente en contacto con los pacientes”, remarcó Nani. Desde esa perspectiva, consideró fundamental incorporar herramientas para realizar un primer abordaje adecuado y contribuir a que “el paciente se encuentre seguro y cómodo en la atención”.
El impacto esperado en hospitales y centros de salud
Satler proyectó la mirada hacia los próximos años. La expectativa de la universidad fue que los primeros egresados no representen casos aislados, sino el comienzo de un proceso sostenido que aumente progresivamente la cantidad de profesionales con estudios de posgrado tanto en establecimientos públicos como privados.
“Imagínense dentro de dos años y con la sucesiva cohorte tener en el sistema de salud público, pero también en la parte privada, cada vez más posgraduados”, expresó. Para el rector, contar con profesionales que avancen más allá de la licenciatura tendrá consecuencias sobre “el rol y la carrera de enfermería” y, fundamentalmente, sobre la calidad de las prestaciones sanitarias.
Satler también puso el foco en el peso numérico de la profesión dentro de las instituciones. Enfermería constituye uno de los grupos profesionales más numerosos del sistema y, además, mantiene una presencia continua junto a quienes reciben atención. “Son los profesionales que están siempre cerca del paciente, quizás más tiempo que el resto de los otros profesionales, sin desmerecer la tarea de los otros profesionales”, señaló.
Una maestría vinculada directamente con la práctica
La propuesta fue diseñada como una maestría profesional, característica que la diferencia de programas académicos centrados fundamentalmente en la investigación y la elaboración de una tesis. El trayecto tendrá una duración aproximada de dos años y finalizará con un trabajo integrador relacionado con los espacios concretos donde se desempeñan los maestrandos.
Satler destacó especialmente esa modalidad: “Tiene que ver con la práctica misma y se reciben con un trabajo integrador, pero tiene que ser con una intervención dentro de los ámbitos en donde trabajan”. De esa manera, la formación no concluirá únicamente con una acreditación académica, sino que cada egresado deberá desarrollar una iniciativa relacionada con problemas o necesidades de su propia institución.
“Desde el momento que se posgradúan ya generaron un proyecto y una propuesta que redunda en un beneficio para las instituciones”, remarcó. Esa característica busca convertir los conocimientos adquiridos durante la cursada en herramientas aplicables a hospitales, centros de salud y otros espacios asistenciales.
El próximo desafío: llegar al doctorado
La puesta en marcha también abrió una perspectiva de crecimiento académico para la disciplina. Ante la demanda registrada y el interés de profesionales de otras jurisdicciones, las autoridades consideraron que las próximas cohortes podrían ampliar el alcance regional de la carrera.
“No es una propuesta común en todo el país”, afirmó Satler al referirse a las maestrías profesionales específicas de Enfermería. Además, señaló que la formación de posgrado puede tener incidencia sobre la trayectoria laboral de los profesionales, debido al reconocimiento de estos recorridos académicos dentro de la carrera de enfermería.
La aspiración, sin embargo, fue planteada todavía más lejos. “¿Por qué no? Ojalá en la facultad podamos tener un doctorado también”, expresó el rector. Con 90 profesionales iniciando la primera cohorte y otros tantos que quedaron fuera por el límite de cupos, la Maestría en Enfermería abrió así una nueva etapa: formar especialistas capaces de transformar el aprendizaje académico en mejores decisiones y cuidados allí donde la profesión encuentra su razón cotidiana, junto al paciente.