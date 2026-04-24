 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Concordia

La historia detrás del abrazo entre veterinario y antiguo capataz después de 40 años

Alejandro Picinini, un veterinario de grandes animales que otrora trabajó en el campo que administraba Audelino Luna, narró cómo se dio el vínculo que los llevó a reencontrarse con un abrazo.

24 de Abril de 2026
La historia detrás del abrazo que fue viral
La historia detrás del abrazo que fue viral Foto: captura de video

Alejandro Picinini, un veterinario de grandes animales que otrora trabajó en el campo que administraba Audelino Luna, narró cómo se dio el vínculo que los llevó a reencontrarse con un abrazo.

Un emotivo reencuentro ocurrido en la localidad de Los Charrúas tuvo como protagonistas a Alejandro Picinini y Audelino Luna, quienes, tras más de cuatro décadas sin verse, se fundieron en un abrazo que reflejó un vínculo construido en el ámbito rural.

 

Picinini, veterinario de grandes animales con trayectoria en distintas provincias del país, relató que conoció a Luna cuando trabajaba en un campo administrado por este último. “Cuando me recibí, trabajé un par de años en ese campo y hace aproximadamente 40 años no lo veía”, recordó.

 

El profesional explicó que la relación entre veterinarios y capataces suele ser cercana, debido a las tareas compartidas y a la necesidad de confianza en el manejo de animales. En ese sentido, destacó que con Luna el vínculo fue inmediato y se sostuvo en el tiempo a partir del respeto mutuo. "Cuando te encontrás con una persona afín, se genera una relación muy especial, porque como veterinario necesitas que el tipo que está al lado tuyo, esté en sintonía con vos y te cuide”, contó a Diario Río Uruguay.

Un vínculo forjado en el campo

 

Según detalló Picinini, ese tipo de relación trasciende lo laboral y genera lazos personales profundos. “Cuando lográs esa conexión con alguien, te dedicás al 100% a tu trabajo porque sabés que la otra persona te cuida”, señaló.

 

En el caso de Luna, describió que asumía un rol casi paternal, lo que fortaleció la relación entre ambos. “Es como que te adoptan, y eso genera un vínculo no palpable, pero que existe”, expresó.

 

El reencuentro se produjo de manera fortuita, cuando Picinini decidió buscarlo mientras se encontraba en la zona junto a su esposa. Tras un primer intento fallido, regresaron al lugar y finalmente lo encontraron saliendo de su casa.

 

Un abrazo que recorrió las redes

 

El momento quedó registrado en un video que luego se viralizó. “Cuando se dio cuenta de quién era, me abrazó con una naturalidad y una frescura muy genuina”, relató el veterinario.

 

Luna, de 92 años, sorprendió a Picinini por su estado físico y su lucidez. Tras su jubilación, continuó trabajando en tareas vinculadas al cuero, elaborando elementos para caballos como bozales, riendas y pecheras.

El impacto del video permitió que Picinini retomara contacto con personas que no veía desde hacía años, mientras que familiares de Luna también se comunicaron tras reconocerlo en las imágenes.

 

La mirada de quien registró el momento

 

Georgina, esposa de Picinini y quien filmó el encuentro, explicó que decidió grabar al percibir que se trataba de una situación especial. “Cuando me di cuenta de que algo iba a suceder, dije: bueno, filmo”, comentó.

 

Tras el abrazo, compartieron un momento en la vivienda de Luna, donde intercambiaron recuerdos y experiencias. “Había felicidad ahí, cada uno contando lo suyo y recordando”, describió.

 

El episodio reflejó cómo los vínculos construidos en otros tiempos pueden perdurar y manifestarse con fuerza pese al paso de los años, en un reencuentro que combinó sorpresa, memoria y emoción.

Temas:

Los Charrúas Concordia abrazo historias de vida Historias que emocionan
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso