La historia detrás del abrazo entre veterinario y antiguo capataz después de 40 años

Un emotivo reencuentro ocurrido en la localidad de Los Charrúas tuvo como protagonistas a Alejandro Picinini y Audelino Luna, quienes, tras más de cuatro décadas sin verse, se fundieron en un abrazo que reflejó un vínculo construido en el ámbito rural.

Picinini, veterinario de grandes animales con trayectoria en distintas provincias del país, relató que conoció a Luna cuando trabajaba en un campo administrado por este último. “Cuando me recibí, trabajé un par de años en ese campo y hace aproximadamente 40 años no lo veía”, recordó.

El profesional explicó que la relación entre veterinarios y capataces suele ser cercana, debido a las tareas compartidas y a la necesidad de confianza en el manejo de animales. En ese sentido, destacó que con Luna el vínculo fue inmediato y se sostuvo en el tiempo a partir del respeto mutuo. "Cuando te encontrás con una persona afín, se genera una relación muy especial, porque como veterinario necesitas que el tipo que está al lado tuyo, esté en sintonía con vos y te cuide”, contó a Diario Río Uruguay.

Un vínculo forjado en el campo

Según detalló Picinini, ese tipo de relación trasciende lo laboral y genera lazos personales profundos. “Cuando lográs esa conexión con alguien, te dedicás al 100% a tu trabajo porque sabés que la otra persona te cuida”, señaló.

En el caso de Luna, describió que asumía un rol casi paternal, lo que fortaleció la relación entre ambos. “Es como que te adoptan, y eso genera un vínculo no palpable, pero que existe”, expresó.

El reencuentro se produjo de manera fortuita, cuando Picinini decidió buscarlo mientras se encontraba en la zona junto a su esposa. Tras un primer intento fallido, regresaron al lugar y finalmente lo encontraron saliendo de su casa.

Un abrazo que recorrió las redes

El momento quedó registrado en un video que luego se viralizó. “Cuando se dio cuenta de quién era, me abrazó con una naturalidad y una frescura muy genuina”, relató el veterinario.

Luna, de 92 años, sorprendió a Picinini por su estado físico y su lucidez. Tras su jubilación, continuó trabajando en tareas vinculadas al cuero, elaborando elementos para caballos como bozales, riendas y pecheras.

El impacto del video permitió que Picinini retomara contacto con personas que no veía desde hacía años, mientras que familiares de Luna también se comunicaron tras reconocerlo en las imágenes.

La mirada de quien registró el momento

Georgina, esposa de Picinini y quien filmó el encuentro, explicó que decidió grabar al percibir que se trataba de una situación especial. “Cuando me di cuenta de que algo iba a suceder, dije: bueno, filmo”, comentó.

Tras el abrazo, compartieron un momento en la vivienda de Luna, donde intercambiaron recuerdos y experiencias. “Había felicidad ahí, cada uno contando lo suyo y recordando”, describió.

El episodio reflejó cómo los vínculos construidos en otros tiempos pueden perdurar y manifestarse con fuerza pese al paso de los años, en un reencuentro que combinó sorpresa, memoria y emoción.