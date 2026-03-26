La historia detrás de una singular producción de lúpulo en Paraná: “La planta expresa lo que le das”

REDACCIÓN ELONCE
Ariel Franco, productor de lúpulo, compartió con Elonce, su experiencia en Paraná, donde desarrolla una producción artesanal con esfuerzo, innovación y pasión por la tierra.
En el sur de la ciudad de Paraná, Ariel Franco, productor de lúpulo, lleva adelante una experiencia productiva poco común en la región: el cultivo de uno de los ingredientes esenciales para la cerveza artesanal. Su historia, marcada por el esfuerzo y la experimentación, refleja los desafíos de adaptar una planta típica de la Patagonia al clima del litoral.
El emprendimiento comenzó hace aproximadamente siete años como una alternativa a su actividad principal, relató quien apostó junto a su hermano a una producción innovadora en la zona del aeropuerto de la capital entrerriana.
El inicio no fue sencillo. “Las primeras plantas se las compré al ingeniero Testa, de El Bolsón, la base del lúpulo en Argentina. Todo lo que es El Bolsón, Lago Puelo y parte de Neuquén concentra el 95% del lúpulo del país. Las traje y las implanté a mano, a través de rizomas”, explicó a Moviendo el Avispero, trasmitido por Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Adaptación, desafíos y aprendizaje constante
Uno de los principales interrogantes fue cómo respondería la planta fuera de su hábitat natural. “Era el gran desafío. Hasta el mismo ingeniero que nos vendió los rizomas decía que no se obtendría una buena producción sino hasta el tercer año”, recordó.
Sin embargo, los resultados sorprendieron. “En el primer año ya produjo lo que normalmente produce en el sur; es decir, es una planta que se adapta muy rápido y fácilmente al clima”, afirmó, destacando la capacidad de adaptación del cultivo.
En cuanto a los cuidados, detalló aspectos clave: “Al lúpulo tenés que respetarle dos o tres puntos específicos. Necesita mucha agua, pero no le gusta inundarse. Quiere agua, pero que ésta, así como llega, se vaya, porque le gusta respirar mucho por la raíz”.
Producción, variedades y rendimiento
El proceso productivo implica un seguimiento constante. “Era prueba y error continuamente, día a día. Es una planta que resiste mucho los cambios, tanto de fertilización como de riego”, explicó Franco.
Respecto a las variedades, señaló que “cada variedad tiene su especificación única en la planta”, lo que influye directamente en el producto final.
En términos de rendimiento, detalló: “El resultado óptimo es medio kilo de flor seca por planta, es decir, entre 300 y 600 gramos, dependiendo del estado y la edad de la planta, y, obviamente, también del clima”.
Comercialización y costos del lúpulo
Uno de los mayores desafíos es la inserción en el mercado. “El mercado viene difícil. Hay una baja importante en el consumo de cerveza”, señaló el productor.
Además, explicó las dificultades para competir: “La comercialización es complicada porque cada productor ya tiene su manejo y su proveedor. Por eso a veces cuesta un poco meterse en el mercado”.
Sin embargo, remarcó la clave del crecimiento: “Insistiendo y dando pruebas para que lo prueben, con el tiempo se dan cuenta de que el lúpulo, y la variedad en sí, tienen los mismos parámetros”.
También hizo referencia a los costos: “No sé si caro, pero requiere mucho tiempo y mucha mano de obra”, y detalló que “un lúpulo nacional puede andar en $30.000 o $35.000 el kilo, y un lúpulo importado vale $120.000 o $130.000”.
Del cultivo al producto final
El proceso posterior a la cosecha es determinante. “La planta se corta y se cosecha a mano; se seca en el momento, porque el mayor problema del lúpulo es el agua que contiene”, explicó.
Luego, agregó: “Entonces hay que deshidratarlo, luego se muele, se peletiza y se envasa el vacío”, marcando cada etapa de transformación.
Sobre la calidad, fue contundente: “Depende principalmente del manejo de la cosecha, desde el momento en que cortás la planta hasta el momento en que se procesa. Ese es el punto crítico”.
Pasión, proyección y trabajo a pulmón
A pesar de las dificultades, Franco encuentra en esta actividad una motivación personal. “Es una actividad muy linda; si te gusta la naturaleza y la parte verde, hacerla es hermoso, porque el trabajo del productor se ve reflejado en la planta de lúpulo. Te incentiva producir, expresó.
El emprendimiento se sostiene sin apoyo externo. “Todo a pulmón por ahora, todo prueba y error”, concluyó.