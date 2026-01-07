Las detuvieron con 11.000 dólares ocultos bajo la ropa, pero los billetes eran falsos

Dos mujeres se trasladaban en remís con 11.000 dólares, pero los billetes eran falsos. Una de ellas detenidas violaba una prisión domiciliaria en Salta.
En Jujuy, Gendarmería detuvo la marcha de un remis en el que se trasladaban dos mujeres y les encontraron 11.000 dólares falsos ocultos entre sus prendas.
Efectivos de la Sección “Libertador General San Martín” dependientes del Escuadrón 60 “San Pedro”, que realizaban un operativo de prevención vial, controlaron un vehículo que funcionaba como remís, proveniente de Pichanal (Salta) y que se dirigía a la ciudad jujeña de Libertador General San Martín.
Los gendarmes observaron durante la inspección de documentos, anomalías en la vestimenta de dos pasajeras. Ante la sospecha de estar ante un hecho ilícito, se solicitó la intervención de la Fiscalía Federal Única de Jujuy, quienes autorizaron una requisa minuciosa sobre las involucradas.
Los funcionarios hallaron adheridos a sus cuerpos fajos con billetes ocultos bajo sus prendas. Peritos de Criminalística y Estudios Forenses, confirmaron que se trataba del traslado de 11.600 dólares, pero los billetes eran apócrifos.
Durante la identificación, una de las ciudadanas resultó que se encontraba incumpliendo una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de Salta, lo que agravó su situación procesal. Ambas quedaron supeditadas a la causa. El hecho ocurrió el pasado 29 de diciembre, sobre Ruta Nacional Nº34, a la altura del río Zora en Jujuy.