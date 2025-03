La desgarradora reacción de la nieta del hombre asesinado en un robo: "Mataron al Tata"

Un hombre de 65 años fue asesinado en La Matanza durante un intento de robo. Conmocionada, la hija de víctima dialogó y reveló detalles del violento hecho. Benito Cabrera, viajaba en el asiento trasero del auto que conducía su yerno Ariel Albadein y en el que también iban su hija, Laura del Valle Cabrera, y sus dos nietas.

El conductor frenó el Chevrolet Celta en la esquina de las calles Martín Coronado y Almeira. Allí fueron sorprendidos por una moto en la que iban dos delincuentes que intentaron robarle el auto.

Al detectar la presencia de los ladrones, el hombre comenzó a tocar la bocina sin parar. La acción provocó la fuga de los agresores sin cometer el robo, pero cuando escapaban uno de ellos disparó a quemarropa.

“Mi hermana iba con su familia a la casa de mi mamá, frenaron un segundito en una bicicletería a dejar la bici de mi sobrinita y aparecieron dos pibes en una moto que le querían robar el auto”, precisó Helena, una de las hijas de la víctima, en diálogo con TN.

En ese contexto, la mujer contó que su hermana estaba desesperada porque estaban sus hijas en el auto. Es por eso que en medio de la desesperación, ella y su marido comenzaron a realizar maniobras para ahuyentarlos, pero todo terminó de la peor manera.

“Dispararon. Mi papá cubría a las nenas con su cuerpo para que no pasara a mayores, pero le dieron el tiro a él. Podría haber sido para la beba, pero gracias a que él las cubrió, no ocurrió una tragedia mayor”, destacó Helena.

La bala ingresó por la ventana trasera del lado izquierdo e impactó en la axila de Benito Cabrera, quien fue trasladado por su familia hasta la Clínica Figueroa Paredes. “Llegué y lo primero que me dijo mi sobrina cuando me vio fue ‘me lo mataron al tata, tía’, me lo dijo llorando”, lamentó la mujer. “Le dije ‘no, no lo mataron, ahora sale’, pero a los 20 minutos nos dijeron que había fallecido porque la bala había atravesado el pulmón”, detalló.

Tras ello, precisó que luego del brutal ataque se dirigieron a la comisaría a realizar la denuncia y se enteraron que había dos jóvenes detenidos, pero que desconocen si realmente fueron los que atacaron a su familia.

Helena también contó que hace algunos años también le apuntaron con un arma para robarle la camioneta, pero que “no pasó a mayores”. Por último, recordó que su papá se había jubilado hacía poco tiempo y pidió justicia para él. “Trabajó siempre en una fábrica de plástico, durante 36 años, estaba empezando a disfrutar su jubilación, el 21 fue su cumpleaños, el domingo festejamos todos juntos y hoy estamos destruidos”, lamentó entre lágrimas.

“Pedimos justicia porque estamos cansados, que paguen todos los que tengan que pagar, él no se merecía esto, era un hombre trabajador, honesto, buen padre, buen abuelo, dio la vida por sus nietas”, concluyó Helena. (Con información de TN)