Se realiza hoy la segunda audiencia del juicio por la muerte de Maradona

Juicio por la muerte de Maradona. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro realizará hoy la segunda audiencia por la muerte de Diego Armando Maradona, en la que se resolverá, entre otras cuestiones, la continuidad del abogado Rodolfo Baqué en la defensa del enfermero Ricardo Almirón.

Tras el comienzo del debate en el que se llevó a cabo la lectura de los lineamientos de todas las partes y el pedido de absoluciones de todos los imputados por parte de sus asesores, este jueves se espera que los jueces determinen si Baqué sigue en la asesoría de Almirón, uno de los siete acusados por el presunto "homicidio simple con dolo eventual" del ex jugador.

El letrado también defiende a la enfermera Gisela Dahiana Madrid, quien irá a un juicio por jurados populares durante la segunda parte del año.

Detalles

Esta cuestión comenzó cuando el representante legal del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo, planteó: "Capaz con esto me gané un enemigo, pero Baqué por momentos parece abogado defensor y, por otros, de la querella".

En el mismo sentido, Fernando Burlando, asesor de Dalma y Giannina Maradona, calificó la denuncia "grave" y pidió que sea debatida, una situación a la que también se sumaron los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agostina Cosachov.

Lo que ocurre es que podría haber un conflicto de intereses dado que Baqué "podría favorecer" a otro de sus clientes.

Baqué, que acompaña a Martín Miguel de Vargas y Franco Chiarelli, charló con radio Colonia AM 550 y consideró que Almirón está "contento" de que lo patrocine: "Me dijo que Dios me puso en su camino".

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que también se tratará el pedido de nulidad de una pericia cardiológica o la incorporación de la misma y la posibilidad de implementar dos audiencias semanales, además de otros temas preliminares. Fuente: Noticias Argentinas