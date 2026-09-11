Jugó a la Quiniela y ganó $264 millones, pero no aparece a cobrar el pozo acumulado

La falta de novedades sobre el apostador generó una fuerte intriga en la región. "Esta agencia tiene suerte", declararon los agencieros. Cuántos días hay para cobrar el premio antes de que venza.
Un misterio sin resolver mantiene en vilo a los vecinos de la ciudad bonaerense de La Plata: una persona acertó los números de la Quiniela Plus y se adjudicó un premio exorbitante de más de $264 millones, aunque hasta el momento nadie se acercó a tramitar el cobro de la abultada cifra.
El boleto premiado fue expedido en la agencia oficial ubicada en la Avenida 122 N° 157, entre las calles 35 y 36. A pesar de que los números resultaron favorecidos y el botín aguarda ser retirado, el apostador o apostadora no ha dado señales de vida ni ha iniciado el procedimiento correspondiente para retirar los millones.
La suerte tocó la puerta, pero el ganador no responde
Mariela Arévalo, titular del comercio platense, manifestó su enorme satisfacción por haber entregado una cifra tan relevante, al tiempo que remarcó la tradición de fortuna de su local.
A través de las redes sociales, la agenciera expresó su alegría y convocó públicamente al afortunado cliente para que controle su ticket antes de que sea tarde.
El procedimiento para hacer efectivo el cobro exige la presentación física del comprobante original en óptimas condiciones. Sin embargo, el paso del tiempo juega en contra de quien posee la tarjeta ganadora, ya que las normativas de lotería establecen plazos límites estrictos antes de que el premio caduque y regrese a las arcas oficiales.
Cuántos días hay para cobrar el premio antes de que venza
En este tipo de juegos de azar bonaerenses, las reglas son claras y tajantes: el plazo legal para reclamar el dinero suele ser de 15 días corridos a partir del día siguiente al sorteo, publicó Uno.
Si transcurrido ese tiempo el apostador o la apostadora no se presenta con la tarjeta original en la agencia o en la sede oficial de Lotería, el derecho a percibir los millones caduca de manera irrevocable y el pozo se pierde para siempre.