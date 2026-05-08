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Sociedad En un circuito de Esperanza

Joven piloto de motocross murió durante un entrenamiento

Un joven del norte de Santa Fe, de 21 años, tuvo un accidente durante un entrenamiento y sufrió graves heridas. Tuvo una mala salida en un salto y la moto terminó impactándolo.

8 de Mayo de 2026
El piloto tenía 21 años y perdió el control tras un salto
El piloto tenía 21 años y perdió el control tras un salto

Un joven del norte de Santa Fe, de 21 años, tuvo un accidente durante un entrenamiento y sufrió graves heridas. Tuvo una mala salida en un salto y la moto terminó impactándolo.

El motocross santafesino atraviesa horas de dolor por la muerte de Sebastián Varengo, joven piloto de Galisteo (localidad del departamento Castellanos), quien falleció luego de sufrir un grave accidente durante un entrenamiento en la ciudad de Esperanza.

 

El hecho ocurrió en la previa de lo que iba a ser la segunda fecha del MX Santafesino en ese circuito.

 

Desde CrossPrensa, indicaron que Varengo, de 21 años sufrió un fuerte golpe mientras practicaba; tras una mala salida en un salto, perdió el control y la moto terminó impactándolo en la zona de la cadera y las piernas.

Sebasti&aacute;n Varengo
Sebastián Varengo

Como consecuencia del accidente, el piloto sufrió fracturas en ambas piernas y en la cadera. Luego, su cuadro se complicó de manera inesperada y sobrevino un infarto cerebral, señalado como la principal causa de su fallecimiento.

 

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente del motocross regional, donde Varengo era reconocido no solo por su participación deportiva, sino también por su vínculo permanente con la actividad y con su familia.

Temas:

piloto Motocross Santa Fe Sebastián Varengo
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