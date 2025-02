Repudiable clasificación a personas con discapacidad: "Están totalmente fuera de contexto", señalaron desde Iprodi

A través de la Resolución 187/2025, la Agencia Nacional de Discapacidad definió las revisiones y repartos de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Para ello, el Gobierno habilitó el uso de términos descalificativos y aberrantes que se dejaron de utilizar décadas atrás.

Para entregar las asignaciones, la administración libertaria catalogó a las personas con discapacidad como "imbécil", "idiota" o "débil mental" según su coeficiente intelectual. Tras el repudio que generó el tema, debieron corregirlo.

Al respecto, Diego Vélez, director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) , explicó a Elonce que “se viene usando una terminología que data del año 1998. La intención de la Agencia Nacional de Discapacidad fue poner a valor cuáles van a ser los parámetros que se van a tener ahora para otorgar o denegar lo que son las Pensiones No Contributivas. No afecta para nada a lo que son certificados de discapacidad”.

Consideró que “los términos que se pusieron, con lo que hemos evolucionado desde 1998 a la fecha, quedan totalmente fuera de contexto. Como Instituto Provincial de Discapacidad venimos trabajando con la Calificación Internacional de Enfermedad y el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Trastornos Mentales, que son los actuales y tienen otro tipo de referencia para referirse a las personas con discapacidad. Lo peor que se puede hacer es descalificar a la persona en todo su aspecto, en general, no solo por una discapacidad. Desde Iprodi estamos muy lejos de querer tratar a las personas con algún descalificativo, todo lo contrario”.

Expresó que “no creo que haya habido una mala intención de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue prácticamente como un copie y pegue en la normativa, teniendo en cuenta que fue redactada en 1998 y desde ese momento a la fecha hemos evolucionado muchísimo en lo que tiene que ver con discapacidad. Que quede claro que nosotros jamás usamos ni usaríamos algún descalificativo para una persona con discapacidad”.

Informó que en Entre Ríos, desde el 2024 “venimos trabajando para que se pueda reglamentar la famosa Ley 9891 del cupo laboral del 4 por ciento, que fue legislada pero no fue reglamentada. Del 2008 a la fecha nunca se había trabajado este tema. De la mano de esto, tenemos una mirada distinta, pensamos en la inclusión”.

Sabina Carrivale, de Iprodi, en tanto, se refirió a las Pensiones No Contributivas por invalidez y dijo que “no corresponde que IPRODI intervenga, es de Anses exclusivamente”, pero aclaró que “desde IPRODI sí tenemos un equipo de asesoría legal donde recibimos todas las demandas de las personas que necesitan alguna consulta y Anses no contesta. Las abogadas y trabajadoras sociales que están en el equipo hacen de intermediarias”.

Confirmó que “son muchos los reclamos. Cuando se empezó a hacer la auditoría de las Pensiones por Invalidez se eligieron en un principio seis provincias, de las cuales Entre Ríos no forma parte. Acá aún no hay auditoría, por lo cual no hemos llegado a ese punto. Los reclamos que recibimos son de las no respuestas. Piden la pensión, hacen los trámites en Anses, se traba el sistema y no pueden llegar al punto de cobrarla o que alguien les conteste. Ese es el reclamo puntual que IPRODI recibe”.

Quien necesite hacer una consulta puede acercarse a IPRODI de 7 a 13, en calle José María Torres 773, de Paraná. Teléfono/s: 0343 4208281 / 4236473 0800-888-4044

Correo: iprodi@entrerios.gov.ar / dvelez@entrerios.gov.ar