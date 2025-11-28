Desarrollaron una plataforma con ejercicios que estimulan la mente y previenen el deterioro cognitivo

REDACCIÓN ELONCE
Desarrollada por investigadores del CONICET y la UNMdP, la plataforma ofrece más de 100 actividades digitales para fortalecer la memoria, la concentración y la salud cerebral.
En un mundo en el que la expectativa de vida sigue aumentando, mantener la salud cerebral se ha vuelto esencial, especialmente para los adultos mayores. Ante este desafío, un grupo de científicos argentinos creó Labpsi, una plataforma online gratuita que ofrece más de 100 ejercicios diseñados para estimular la mente y prevenir el deterioro cognitivo, como la demencia y el Alzheimer. Desarrollada por investigadores del CONICET y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Labpsi busca ser una herramienta accesible y efectiva para fomentar la salud cerebral a lo largo de la vida.
Un enfoque innovador para la salud cerebral
La plataforma fue presentada oficialmente en la 20° Reunión Nacional de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, realizada en Córdoba, y desde su lanzamiento ya ha tenido un impacto significativo en instituciones de toda Latinoamérica. Además, es gratuita y no requiere de registro ni descarga de aplicaciones, lo que facilita su acceso a cualquier persona con conexión a internet.
Leticia Vivas, doctora en Neuropsicología, investigadora de CONICET y docente de la UNMdP, explicó cómo surgió el proyecto: “Nació como un laboratorio para que los estudiantes de Psicología pudieran ejercitar conceptos teóricos en actividades concretas, y con el tiempo fuimos adaptando y ampliando el proyecto para responder a las necesidades de la comunidad, especialmente de las personas mayores".
Ejercicios adaptados para cada usuario
La plataforma está diseñado con el objetivo de ser intuitivo y accesible para todos y ofrece ejercicios en nueve categorías: memoria, atención, resolución de problemas, lenguaje, cognición social, entre otros. Los ejercicios están divididos por niveles de dificultad, identificados con colores: verde para fáciles, amarillo para medianos, naranja para difíciles y rojo para muy difíciles, permitiendo que cada usuario ajuste el desafío a su capacidad.
Vivas destacó que es importante graduar los niveles de dificultad para evitar frustraciones: “Es fundamental poder graduar el desafío para evitar frustraciones y potenciar el aprendizaje. Cada ejercicio tiene niveles de dificultad identificados con colores”.
Vivas también subrayó que los ejercicios de la plataforma permiten a los usuarios trabajar habilidades cognitivas clave, como la atención selectiva, el razonamiento y la memoria de trabajo. “Permite graduar el nivel de dificultad y se adapta tanto a dispositivos móviles como de escritorio, lo que facilita el acceso y la práctica cotidiana".
Se enmarca dentro de un enfoque de prevención activa, orientado no solo a las personas mayores, sino a cualquier persona que desee fortalecer su salud cerebral. La investigación de Vivas enfatiza la importancia de hábitos saludables para prevenir el deterioro cognitivo, especialmente en lo que respecta a la alimentación, la actividad física y la estimulación mental. “Existen catorce factores de riesgo modificables para demencia, y mantener un estilo saludable influye durante toda la vida", explicó la investigadora.
Se puede acceder al sitio haciendo clic aquí
