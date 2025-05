Inundaciones en Buenos Aires: hay micros varados en Ruta 9 con decenas de niños atrapados

La intensa tormenta que azota desde ayer a buena parte de la provincia de Buenos Aires dejó como saldo un crítico panorama sobre la Ruta Nacional 9, donde al menos cuatro micros escolares quedaron completamente varados, con decenas de menores atrapados desde hace más de doce horas, sin asistencia estatal efectiva.

Uno de los casos más preocupantes es el del micro que transporta a 37 chicos de entre 9 y 10 años de un colegio de Lanús. El grupo regresaba de un viaje educativo a Rosario y quedó detenido anoche alrededor de las 21, a la altura de Campana, entre las rutas 193 y 41. “Están contenidos, durmieron, pero no hay nadie: ni Prefectura, ni Defensa Civil, nadie que organice”, relató Diego, padre de uno de los niños, sobre el vehículo de la empresa Colprim, que también trasladaba a cuatro docentes, un coordinador y dos choferes.

Otro micro regresaba de una gira deportiva en Córdoba con 25 alumnos de un colegio de Capital Federal. “Llevan 12 horas en el kilómetro 117, ya no tienen agua”, alertó Sol Orquera, madre de una alumna. Según contó, Defensa Civil había prometido acercarse, pero la asistencia no llegaba.

Inundaciones en Buenos Aires

Desde otro autobús, Vanesa, madre de un alumno del Instituto Schiller, detalló que acompañaba el viaje desde Rosario en un auto particular y quedó también atrapada. “Hay más de 30 kilómetros de vehículos detenidos. Nos vinimos al micro para ayudar a calmar a los chicos que están con dos maestras”, explicó. Finalmente, lograron ser reubicados en una estación de servicio de Baradero gracias a personal de Vialidad Nacional.

El cuarto micro, con 44 personas a bordo, quedó varado en el kilómetro 115 de la Ruta 9. Según relató el chofer, Daniel, partieron desde Rosario a las 20:30 y no fueron advertidos de la situación al cruzar el peaje. “Al rato empezó a llover intensamente y estamos bajo un caudal de agua terrible”, aseguró. Incluso afirmó que la unidad ya tenía 10 centímetros de agua en su interior.

“Estamos sin ayuda de nadie, no hay bomberos, ni ambulancias, ni Defensa Civil. Llamamos al 911, al peaje, a cuarteles de Baradero y Pergamino, y no nos dan respuesta”, denunció el conductor, visiblemente angustiado. “Somos rehenes, tratamos de mantener la calma, pero ya se nos está escapando todo de las manos”, agregó.

La representante legal del colegio involucrado sostuvo que los menores están bien de salud, aunque rodeados por agua y sin poder avanzar ni retroceder. “No vemos la ruta, no sabemos cuánto más podemos aguantar así”, sostuvo en diálogo con TN.

Desde el micro con los chicos de Lanús, Diego explicó que no pudo comunicarse con su hijo porque los niños no llevan celulares. “Solo tenemos contacto con la directora de la empresa de viajes. Ellos tienen agua, galletitas y alfajores, pero necesitan asistencia urgente. Pasaron toda la noche allí y no hay señales de mejora”, concluyó. (con información de Infobae)