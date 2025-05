Desesperación en Zárate y Campana: vecinos lo perdieron todo tras el temporal

La situación en Zárate y Campana es dramática. Durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, se registraron más de 300 milímetros de lluvia, lo que provocó graves inundaciones, más de mil evacuados y pérdidas totales para muchas familias.

Las imágenes que se repiten son casas bajo el agua, calles intransitables, autos flotando y vecinos intentando rescatar lo que pueden. Las zonas más afectadas son los ingresos por la Ruta 6, que une ambas localidades, y el acceso a Zárate desde la Ruta 9 por Avenida Antártida. Allí, los caminos están rodeados de campos y viviendas ubicadas en calles de tierra, que quedaron completamente anegadas.

El temor al robo y a la ocupación de viviendas vacías se suma al drama climático. “No me quiero ir de mi casa, aunque esté todo inundado. Tengo muchas cosas y sé que, si me voy, me roban”, relató un vecino con angustia.

Mariela López Brown, periodista de C5N, dialogó con vecinos que comenzaron a ser evacuados este sábado por la tarde. "Mi casa quedó hecha un desastre. Me estoy yendo a lo de mi papá", dijo una mujer. El padre del damnificado agregó: "Perdieron todo, el agua les llegó a la cintura, solo quería sacar a sus animales".

Asistencia a damnificados por inundaciones en Zárate (foto Facebook)

Otra familia contó que su madre pasó la noche sobre el techo de su vivienda para salvarse del agua que ingresó al interior. “Estoy desesperado, no sé qué hacer, espero que puedan rescatarla y que esté bien”, dijo uno de sus hijos.

Además de Zárate y Campana, el temporal afectó a localidades cercanas como San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz y Capitán Sarmiento, donde se reportaron desbordes de arroyos y cortes en rutas como la 8, la Panamericana, la 51, la 3, la 32 y la 191.

A esto se suma el corte del servicio eléctrico en amplios sectores y barrios completamente aislados, según informaron medios locales. Las alertas meteorológicas se mantienen activas, mientras continúan las precipitaciones en el AMBA y Ciudad de Buenos Aires.

La situación sigue siendo crítica y los equipos de emergencia trabajan en tareas de asistencia y evacuación, aunque muchas personas se niegan a abandonar sus hogares por miedo a los saqueos. (con información de C5N)