Intensas lluvias provocaron la caída de un muro en un club de Concordia

Las intensas lluvias registradas en Concordia durante las últimas horas generaron múltiples consecuencias en distintos puntos de la ciudad. Uno de los hechos más relevantes se produjo en cancha de Nebel durante la tarde del sábado.

Las fuertes tormentas que se registraron en Concordia provocaron complicaciones en diversos sectores de la ciudad, con anegamientos y daños materiales. Entre los episodios más significativos se encuentra la caída de un tramo del muro perimetral de la cancha del Club Atlético Nebel, ubicada sobre avenida Chajarí.

La institución difundió imágenes en las que se observa el derrumbe de una parte del antiguo murallón, cuyos escombros quedaron esparcidos sobre el pasto, aparentemente en el sector que limita con la mencionada arteria.

También puede apreciarse una importante acumulación de agua sobre el campo de juego, que cuenta con pasto sintético. Esta superficie constituye una de las obras más destacadas impulsadas durante la actual gestión del club, encabezada por Gustavo Bou, exjugador de Racing Club.

Tras los daños, desde la institución anunciaron la suspensión de la fiesta de fin de año que estaban por realizar.