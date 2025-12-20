Cayó un árbol en la costanera tras el temporal de lluvia y trabajó personal municipal

Tras el fuerte temporal de lluvia, un árbol de gran porte cayó en la costanera. Desde la Municipalidad se desplegó un operativo para liberar la circulación y asistir la zona afectada, según explicó en diálogo con Elonce personal del área Parque Paseo.
Un árbol de gran antigüedad cayó este viernes en la zona de la costanera como consecuencia del intenso temporal de lluvia que afectó a la ciudad. La situación motivó la rápida intervención del personal de la Unidad Parque Paseo de la Municipalidad de Paraná, que acudió al lugar para realizar las tareas de despeje y garantizar la seguridad en el sector.
Uriel Acosta, integrante del área municipal, explicó que el aviso se recibió minutos antes del arribo del equipo. “Hemos recibido la notificación de este árbol caído y acudimos rápidamente hacia el lugar para poder cumplir con nuestra tarea”, señaló a Elonce.
Un árbol de muchos años
Según detalló Acosta, se trató de un ejemplar de muchos años, una condición que suele incidir en este tipo de episodios durante jornadas de lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. “La verdad que sí, el árbol tiene muchísimos años, no sabría decirte con exactitud cuántos, pero sí, cuenta con varios años de antigüedad”, explicó.
Desde el área indicaron que los árboles añosos suelen presentar raíces debilitadas o estructuras comprometidas, lo que aumenta el riesgo de caídas durante fenómenos climáticos adversos.
Trabajo inmediato para liberar la circulación
La caída del árbol se registró minutos antes de la llegada del personal municipal, que comenzó de inmediato con las tareas de poda, corte y retiro de ramas. “Precisamente hace unos minutos y acudimos rápidamente hasta el lugar”, indicó Acosta al referirse al momento del incidente.
Respecto al tiempo estimado de trabajo, el agente municipal señaló que el operativo demandaría entre media hora y una hora. “Calculamos que una hora, media hora, más o menos, aproximadamente, y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que se pueda completar la circulación de los vehículos”, explicó.
El objetivo principal fue despejar la calzada y evitar riesgos para automovilistas y peatones que circulan habitualmente por la zona costera.
Una jornada intensa por el temporal
Acosta remarcó que la caída del árbol en la costanera se sumó a otros inconvenientes registrados durante la jornada. “La verdad que sí, porque anteriormente a esto, justamente venimos de calle Estrada a hacer lo mismo, de poda”, relató.
En ese sector, los trabajos se realizaron con la colaboración de la empresa distribuidora de energía. “Con la ayuda de ENERSA pudimos también completar el trabajo”, añadió.
Cómo realizar reclamos
Desde la Municipalidad recordaron a los vecinos que, ante situaciones similares, es importante realizar el reclamo correspondiente para permitir una rápida intervención. “Llamar al 147 y ahí hace su reclamo, su pedido de poda o lo que sea, y ahí se comunica con nosotros”, explicó Acosta.
El temporal generó múltiples intervenciones a lo largo de la ciudad y las autoridades municipales continúan en alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias y la eventual caída de árboles o ramas.