Inician una colecta solidaria para ayudar a Tucumán tras las inundaciones

La colecta solidaria para Tucumán comenzó a tomar forma tras las intensas lluvias que azotaron a la provincia en los últimos días y que provocaron inundaciones en distintas zonas. Frente a esta situación, la Representación Oficial de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires convocó a la comunidad a colaborar con donaciones destinadas a las familias damnificadas.

De acuerdo con lo informado por voceros de la sede provincial a la agencia Noticias Argentinas, luego de un relevamiento realizado por organismos oficiales y de la asistencia inicial brindada por el Gobierno de Tucumán junto a la comunidad tucumana, las necesidades más urgentes ya fueron cubiertas.

En esta primera etapa de ayuda se distribuyeron ropa, calzado, alimentos, agua potable, medicamentos y artículos de limpieza. Sin embargo, ahora el objetivo está puesto en acompañar a las familias en el proceso de reconstrucción de su vida cotidiana.

Donaciones para reconstruir los hogares

En esta nueva fase de asistencia, la colecta solidaria para Tucumán se orienta a reunir elementos de uso doméstico que permitan a las familias recuperar parte de lo perdido tras las inundaciones. Muchas viviendas sufrieron daños importantes y numerosos objetos quedaron inutilizados por el agua.

Entre los artículos que se solicitan figuran vajilla, ollas, sartenes y utensilios de cocina, además de ropa de cama para una y dos plazas, acolchados, frazadas y mantas. También se reciben toallas, toallones y pequeños electrodomésticos que puedan ser reutilizados por quienes atraviesan este difícil momento.

Foto: Archivo Elonce.

Asimismo, se invita a donar muebles y otros elementos esenciales para el hogar, como mesas, sillas, camas, cocinas y heladeras. La campaña también contempla la recepción de juguetes y útiles escolares, con el fin de acompañar a los niños que forman parte de las familias afectadas, publicó NA.

Un gesto solidario que une a la comunidad

Las donaciones podrán acercarse a la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires, ubicada en Suipacha 140. La recepción de los elementos se realizará desde este lunes y se extenderá hasta el viernes, en el horario de 8 a 18.

Como parte de esta iniciativa, también se desarrollará una actividad cultural que busca sumar apoyo a la campaña. El jueves a las 19.30 se llevará adelante una performance artística en el mismo espacio, con la participación de la diseñadora tucumana Juana Montoya.

La propuesta apunta a combinar arte, identidad y solidaridad, al tiempo que busca fortalecer el vínculo de la comunidad tucumana en Buenos Aires con quienes hoy atraviesan las consecuencias del temporal. A través de esta colecta solidaria para Tucumán, se espera canalizar la ayuda necesaria para acompañar la recuperación de los hogares afectados por las inundaciones.