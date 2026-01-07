Incendios en Chubut: afirman que son intencionales y ofrecen millonaria recompensa

Un grave incendio forestal que se inició el lunes por la tarde en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, continuó activo este miércoles y ya arrasó cerca de 2000 hectáreas, con varios frentes que amenazaron viviendas y obligaron a evacuaciones preventivas. El gobernador Ignacio Torres afirmó que el origen del fuego fue intencional y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables.

El avance de las llamas generó jornadas de extrema tensión para vecinos de Epuyén, El Hoyo y zonas cercanas, muchos de los cuales pasaron noches sin dormir y se organizaron en brigadas autoconvocadas para intentar proteger sus viviendas ante la cercanía del fuego.

“Tengo casa en Patriada, estábamos ahí cuando comenzó el incendio. Estuvimos todo el día limpiando y preparándonos para la llegada porque se veía que se venía fuerte el fuego”, relató Adán Jones. El vecino recordó que el foco se desató alrededor de las 20 del lunes y que, pese al apoyo aéreo inicial, “era muy fuerte”.

Durante las primeras horas, el incendio destruyó al menos tres viviendas en Puerto Patriada. Con el correr del martes, las condiciones climáticas —altas temperaturas y viento— provocaron que el fuego avanzara hacia Rincón de Lobos, El Hoyo y el cerro Pirque, acercándose peligrosamente a la localidad de Lago Epuyén.

“Estamos trabajando con poca brigada oficial, somos todos autoconvocados”, expresó Jones, quien junto a amigos logró defender su casa, aunque parte del terreno resultó afectado. El fuego avanzó por zonas de reserva natural y quedó a unos cinco kilómetros de un destino turístico clave.

Ivanna Legler, vecina de la zona sur del cerro Pirque, describió escenas dramáticas: “Ayer a la noche fue un delirio, fue algo apocalíptico. Hubo momentos muy críticos en los que todos tuvimos que evacuar hacia el lago”. Según relató, durante horas defendieron las viviendas mojándolas con mangueras y permanecen en alerta ante posibles reactivaciones.

⭕️ | ALERTA TOTAL: Luego de los brutales recortes en la Ley de Manejo del Fuego, CHUBUT Y RÍO NEGRO SUFREN INCENDIOS FUERA DE CONTROL. ‼️ Ya hay más de 20 viviendas afectadas por el fuego. EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI VOLVIÓ A DEJAR SOLA A LA GENTE. pic.twitter.com/BKEvNG5rNT — Diagonales (@diagonalesweb) January 6, 2026

Recompensa

El gobernador Ignacio Torres confirmó que la Fiscalía determinó que el incendio fue intencional y que se habría iniciado con material acelerante. Según precisó, el fuego afectó más de 1800 hectáreas y provocó daños en al menos diez viviendas, además de la evacuación de unos 3000 turistas.

“Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y garantizando la seguridad de las personas”, sostuvo Torres. En ese marco, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información “certera y contundente” sobre los responsables, indicando que los datos pueden ser suministrados en cualquier comisaría.

El mandatario aseguró que los autores del hecho “van a terminar presos” y destacó el despliegue de recursos: cinco aviones hidrantes, helicópteros, más de 180 combatientes, bomberos voluntarios y personal de logística y vialidad.

🔥 La Patagonia arde y la situación es crítica Más de 700 personas evacuadas en Chubut por el avance imparable de los incendios forestales. 🚨 El fuego no espera. 🌲 La naturaleza pide ayuda. 🤝 La prevención y la información pueden salvar vidas. 👉 Compartí pic.twitter.com/GzfzZ9MN4I — RESPIRAARGENTINA (@RespiraArg) January 7, 2026

Otros focos activos y medidas preventivas

En la cordillera chubutense se registraron al menos cinco incendios, tres de ellos controlados y dos aún activos: el de Puerto Patriada y otro en el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego avanzó con intensidad en la zona del lago Menéndez. Allí se evacuaron campamentos y se priorizó la protección de viviendas e infraestructura turística, además de cerrar preventivamente un tramo de la ruta 71.

En paralelo, las autoridades reforzaron controles en parques nacionales de la región ante la prohibición total de encender fuego al aire libre. Se labraron actas y multas millonarias a quienes incumplieron la normativa.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a la colaboración ciudadana, mientras continúan las tareas para contener los focos activos y asistir a las familias damnificadas por la emergencia ígnea.