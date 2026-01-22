Incautaron 27 toneladas de precursores químicos en un control vial

Efectivos de Gendarmería incautaron en Córdoba 27.500 kilos de precursores químicos que eran transportados desde la provincia de Río Negro hacia Catamarca sin la documentación legal.
En el marco de un operativo de control sobre la Ruta Nacional N.º 35, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, incautaron en Córdoba 27.500 kilos de carbonato de sodio que eran transportados desde la provincia de Río Negro hacia Catamarca sin la documentación legal correspondiente.
El procedimiento fue realizado por personal del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina”, a la altura del kilómetro 708 de la Ruta Nacional N.º 35, donde se detuvo la marcha de un camión con acoplado que circulaba con el itinerario mencionado.
Durante el control físico del rodado, los funcionarios constataron que el conductor trasladaba bolsas de grandes dimensiones con carbonato de sodio, un precursor químico comúnmente utilizado en la elaboración de pasta base y cocaína, en infracción al artículo 44 de la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, y con la orientación del inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional, se dispuso la incautación de la totalidad de la sustancia y la labranza de las actuaciones correspondientes.
El operativo se inscribe en las acciones de control y fiscalización destinadas a prevenir el desvío de precursores químicos hacia circuitos ilegales vinculados al narcotráfico.