Hermano del Che Guevara recuperó histórico pasaporte retenido a su madre durante una detención en Entre Ríos

Juan Martín Guevara, hermano del Che y único familiar con vida, recuperó el documento gracias a gestiones judiciales y de la Dirección de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay.
Juan Martín Guevara visitó Concepción del Uruguay para participar de una actividad vinculada a la recuperación del pasaporte de su madre, Celia de la Serna, documento que permanecía retenido por la Justicia Federal desde 1963 tras una detención ocurrida en Entre Ríos.
La entrega del pasaporte se concretó durante una ceremonia encabezada por autoridades judiciales y representantes municipales. El documento había quedado archivado junto a un expediente judicial iniciado luego de la detención de la madre de Ernesto “Che” Guevara al ingresar al país por Concordia, publicó El Entre Ríos.
Según se recordó durante la actividad, Celia de la Serna fue arrestada el 23 de abril de 1963 acusada de transportar material considerado de tendencia comunista entre sus pertenencias. Posteriormente fue trasladada a la Unidad Penal Nº 4 “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay.
Recuerdos familiares y valor histórico
Durante su visita, Juan Martín Guevara compartió anécdotas sobre la vida familiar y destacó el compromiso político de su madre. “Mi mamá fue una militante”, expresó durante un encuentro con autoridades locales y referentes culturales.
También evocó el fuerte vínculo familiar que existía entre los Guevara y recordó el humor que predominaba en las conversaciones familiares, incluso en contextos difíciles. Según relató, las reuniones estaban marcadas por discusiones intensas y un estilo “ácido y picante” que formaba parte de la identidad familiar.
En la actividad participó además Juan Darío Fuentes, director del Museo del Che “La Pastera” de San Martín de los Andes y autor del libro “Mundo Che”.
Un documento preservado durante más de 60 años
Durante el acto se puso en valor la preservación del expediente judicial y del pasaporte, conservados durante más de seis décadas por trabajadores judiciales.
Las autoridades remarcaron el valor histórico y documental de esos elementos vinculados a una de las figuras políticas más influyentes de América Latina durante el siglo XX, Ernesto Che Guevara.
La jornada concluyó con la presentación del libro “Mundo Che” en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, actividad encabezada por Juan Martín Guevara y Juan Darío Fuentes.