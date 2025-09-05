Heló en Entre Ríos y hubo temperaturas por debajo de dos grados

Helada en Entre Ríos. Tal como estaba pronosticado, el aire polar que llegó a nuestra zona se hace sentir este viernes. Imágenes enviadas a Elonce muestran cómo la helada “blanqueó” en distintas zonas de nuestra provincia.

Se registraron temperaturas por debajo de dos grados y sensaciones térmicas de cero grados producto del viento del sur.

Helada en María Grande. Lector Elonce

Alerta por temperaturas extremas

En ese marco, rige para hoy una alerta por temperaturas extremas en los departamentos entrerrianos de Colón, Gualeguaychú, Islas, Uruguay y Tala Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia.

El nivel amarillo expresa que produce efectos leves a moderados en la salud de las personas, pudiendo llegar a ser peligrosas en “grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Para hoy en Entre Ríos se anuncian registros térmicos máximos de 15 grados, mientras que mañana las mínimas rondarán los cinco grados y las máximas podrían llega a 17.

“Todo indica que estamos transitando el último frío importante de este invierno 2025 en Argentina, dado que diversos modelos de pronóstico a mediano plazo proyectan en las próximas dos semanas temperaturas que se ubicarán por encima de los valores normales para la época en la mayor parte del país”, aseguró el meteorólogo, Cristian Garavaglia en Meteored.

Pronóstico

A partir del domingo “comenzará un gradual ascenso de temperaturas en buena parte del país fundamentado en una rotación de vientos al nor-noreste, y de esta forma, el panorama comenzará a revertirse”. Para dicha jornada se prevén 17 grados por la tarde en territorio entrerriano.

El incremento progresivo de los registros térmicos continuará y para el miércoles venidero ya se anticipan marcas que alcanzarán los 25 grados en nuestra zona.