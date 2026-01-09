Rige alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fenómenos intensos en gran parte del país. Se esperan tormentas fuertes en el norte y centro, mientras que sectores de la Patagonia estarán bajo alerta por temperaturas elevadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, además de una alerta naranja por calor extremo, para este viernes 9 de enero, en el marco de una jornada marcada por condiciones adversas en distintas regiones del país. Según publicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán. En estos sitios se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.
Estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes que estarán acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros.
Por otra parte, el SMN publicó una advertencia amarilla por tormentas, la cual afectará a zonas restantes de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, y, además, en Misiones, La Rioja, Salta y Jujuy. El organismo detalló que se anticipan posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.
El Servicio Meteorológico advirtió que en estos sitios podrían aparecer las mismas condiciones que en aquellos con alerta naranja, pero que, en estos casos, las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En tanto, se pronostican valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.
Frente a las alertas por tormenta, el organismo recomendó evitar salir durante los momentos de mayor intensidad; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en edificaciones, viviendas o vehículos cerrados.
Alerta por calor extremo
El SMN también publicó una alerta naranja por calor extremo para sectores de la Patagonia. Es el caso de las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén. Según indicó el organismo, en estos puntos del país se prevén máximas de hasta 29°C, aunque también se espera una jornada ventosa.
En este contexto, la entidad emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar un golpe de calor:
Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.Ingerir frutas y verduras.Reducir la actividad física.Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.