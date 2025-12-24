Hantavirus en el norte argentino: piden extremar las medidas tras 5 muertes este año

Salta enfrenta un brote de hantavirus que dejó cinco muertos y siete hospitalizados en 2025. Las autoridades piden extremar precauciones, especialmente en zonas rurales, para evitar el contacto con roedores, principales transmisores del virus.
La provincia de Salta se encuentra en alerta por una seguidilla de casos de hantavirus, que este año dejó cinco muertos y siete pacientes hospitalizados, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar la precaución en zonas rurales para evitar tomar contacto con el ratón colilargo, la principal especie que transmite el virus. Se trata de una enfermedad viral aguda grave, transmitida al ser humano por ese roedor a través de su saliva, heces y orina, y que además no tiene vacuna.
El Ministerio de Salud provincial difundió en las últimas horas su reporte epidemiológico en el que señaló que a lo largo de todo este año hubo 12 pacientes con hantavirus, de los cuales cinco murieron.
Y, en ese sentido, precisó que hasta el 22 de diciembre de 2025 se detectaron 12 casos positivos de hantavirus que se detectaron en los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1).
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, informó que siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.
Frente a esta situación sanitaria, Salud recomendó a la población, especialmente a quienes residen en zonas rurales, mantener la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, “bloquear posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección”.
El último Boletín Epidemiológico, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, difundió información actualizada que muestra la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país.
Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año, respecto a la media 2020-2024.
En el informe se indica que la mayor proporción de casos para la temporada se encuentra en la región Centro, que incluye Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos; seguida por la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%.
Para la región NOA, en Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra en el umbral de lo esperado para el período 2025-2026.
La principal vía de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o con sus secreciones; en menor medida, por mordeduras, dio cuenta Clarín.
Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, puede producirse dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un servicio de salud.
Medidas de prevención
-Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.
-Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso.
-Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.
-Ventilar previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.
-Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.
-Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.
-Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.
-Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándose adecuadamente cuando no haya recolección.