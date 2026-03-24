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Sociedad Extraño hallazgo

Hallaron una vaca mutilada y calcinada en un campo entrerriano

“La encontramos quemada y le faltaban la lengua, la quijada, una oreja, la ubre y las pezuñas”, reveló a Elonce el cuidador del campo donde se produjo el extraño hallazgo en la zona rural del departamento Paraná.

24 de Marzo de 2026

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Vaca hallada mutilada y calcinada
Vaca hallada mutilada y calcinada Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

“La encontramos quemada y le faltaban la lengua, la quijada, una oreja, la ubre y las pezuñas”, reveló a Elonce el cuidador del campo donde se produjo el extraño hallazgo en la zona rural del departamento Paraná.

Una vaca mutilada y calcinada fue hallada en un campo entrerriano, ubicado a cinco kilómetros de Estación Sosa (departamento Paraná).

 

“La encontramos quemada y le faltaban la lengua, la quijada, una oreja, la ubre y las pezuñas”, reveló a Elonce el cuidador del campo donde se produjo el extraño hallazgo.

 

El capataz, Santos Valenzuela, contó a Elonce que él llevó los animales el sábado a una chacra y cuando regresó para un recorrido, se encontró con una de las vacas muertas, pero el animal se hallaba “mutilado y calcinado”.

 

En la oportunidad, el hombre reveló que “hace 20 años atrás, ocurrió lo mismo con una yegua”; y atribuyó la situación a la presencia de “extraterrestres”.

 

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber acontecido con el vacuno.

 

Cabe aclarar que el dueño del campo donde se produjo el extraño hallazgo es el vidente Hugo Almará cuyo nombre salió a la luz en la pesquisa para dar con el paradero de Enrique Fabiani, el jubilado santafesino que llegó a Entre Ríos a participar de una cacería en un campo cercano a Alcaraz y de quien no se tienen noticias desde el 4 de junio de 2024.

Temas:

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