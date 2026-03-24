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Sociedad Tras la primera audiencia

Agostina Páez, la abogada argentina regresará al país desde Brasil con una pena de dos años

La joven se encuentra retenida en el país vecino desde hace más de dos meses. “Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión unos tres días”, afirmó su abogada.

24 de Marzo de 2026
Agostina Páez.
Agostina Páez. Foto: (Archivo).

La joven se encuentra retenida en el país vecino desde hace más de dos meses. “Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión unos tres días”, afirmó su abogada.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por el delito de “Injuria racial”, regresará al país tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento en donde el juez local dirimió otorgarle una pena de dos años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la letrada defensora Carla Junqueira sostuvo: en declaraciones televisivas: “Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión unos tres días”.

 

Luego de que la parte acusatoria, fiscalía y la querella expusieron sus versiones, en el Tribunal Penal número 37, a cargo del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, éste dejó una pena de “al menos dos años con cumplimiento efectivo en Argentina, además, la fiscal comprendió, con el pedido de disculpas, que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo”, añadió Junqueira.

 

Esta tarde se llevó adelante el primer encuentro entre quienes acusaron a Páez de haber realizado gestos racistas a la salida de un restaurante y la defensa de la misma joven: “Fue una primera etapa exitosa de la defensa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”.

 

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”, dijo según publicó NA.

 

Por otro lado, en declaraciones televisivas, la abogada sostuvo: “Si me condenan, yo me mato o me matan ahí adentro, no sé. Imagínate ir a una cárcel en un país que me odia y en cárceles como las que hay aquí en Río". Y repitió: "Yo me mato”.

Temas:

Agostina Páez Brasil abogada argentina
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