Intentaron ingresar cocaína y marihuana a una cárcel ocultas en un dentífrico

Personal del Servicio Penitenciario de Córdoba descubrió cocaína y marihuana ocultas dentro de un pomo de pasta dental durante un control de rutina realizado este jueves en el Establecimiento Penitenciario Nº 9. Las sustancias estaban escondidas en un producto de higiene personal que había sido entregado por un familiar de uno de los internos.

El hallazgo se produjo cuando los agentes revisaban los alimentos y artículos que reciben las personas privadas de su libertad. Durante la inspección de una bolsa negra, los efectivos detectaron que un envase de dentífrico presentaba características inusuales.

Al retirar el pomo de su envoltorio, observaron que no tenía la consistencia habitual de un producto nuevo. Ante esa situación, decidieron abrirlo y encontraron cuatro pequeños envoltorios con sustancias prohibidas: tres contenían cocaína y uno marihuana.

En el Establecimiento Penitenciario Nº 9 – Unidad de Contención del Aprehendido, personal del Departamento de Requisa secuestró un envoltorio de dentífrico que ocultaba cuatro envoltorios con sustancias prohibidas. Tres contenían una sustancia compatible con cocaína y uno, con marihuana. Los controles son fundamentales para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios. — Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) October 22, 2026

Secuestraron la droga durante una requisa

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba destacaron la importancia de los controles que se realizan sobre los elementos entregados por familiares y allegados de los internos.

"Los controles son fundamentales para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios", señalaron desde el organismo.

Asimismo, precisaron que el material fue secuestrado como parte de los procedimientos de seguridad destinados a impedir el ingreso de drogas y otros objetos no autorizados.

Hasta el momento, las autoridades no informaron quién era la persona responsable del intento de ingreso ni a qué interno estaban destinadas las sustancias. Tampoco se comunicaron detenciones o sanciones vinculadas con el procedimiento.

También encontraron marihuana en un paquete de yerba

En otro operativo realizado durante la misma semana, agentes penitenciarios detectaron marihuana escondida dentro de un paquete de yerba mate en el Complejo Carcelario Nº 1 "Reverendo Francisco Luchesse", también ubicado en Córdoba.

El hallazgo se produjo durante la inspección de productos entregados por familiares de personas alojadas en el establecimiento. Los efectivos advirtieron la presencia de la sustancia y procedieron a su secuestro.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Ambos episodios se registraron en el marco de las requisas habituales que se realizan en las unidades penitenciarias para controlar el ingreso de alimentos, artículos de higiene y otros elementos destinados a los internos.