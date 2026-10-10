Gualeguaychú: la crecida del río inundó la costanera y llegó al Parque Unzué

La crecida del río Gualeguaychú mantiene bajo agua distintos sectores de la ciudad homónima. Este sábado, el nivel se estacionó en torno a los 3,20 metros, luego de descender ocho centímetros respecto del viernes 9 de octubre, aunque el agua continúa cubriendo toda la costanera, parte del Parque Unzué y terrenos cercanos al Camino de la Península, informó R2820.

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval, el río presenta una tendencia estacionaria durante las últimas horas, sin variaciones significativas en su altura.

En la misma línea, el informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande mantuvo la referencia de 3,20 metros para el Puerto Boca de Gualeguaychú, en un escenario condicionado por los niveles del río Uruguay y del Río de la Plata.

Foto: R2820

El río Uruguay continuará en ascenso

Mientras el nivel del Gualeguaychú se mantiene estable, la situación en la cuenca del río Uruguay presenta una tendencia diferente. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que el río continuará en ascenso y que los vertederos de la represa permanecen abiertos.

Según el reporte del organismo, el caudal evacuado variará entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo hasta las 15 de este domingo 11 de octubre.

Además, se prevén niveles máximos de 11,90 metros en el puerto de Concordia y de 12,20 metros en el puerto de Salto, Uruguay.

Hay siete familias evacuadas en Concordia

La crecida del río Uruguay ya tiene consecuencias en Concordia, donde siete familias permanecen evacuadas, de acuerdo con la información difundida.

Las previsiones de Salto Grande indican que el nivel del río seguirá bajo seguimiento durante las próximas horas, en un contexto de caudales elevados y vertederos abiertos.

En Gualeguaychú, en tanto, el agua continúa ocupando espacios públicos y terrenos cercanos al río, especialmente en la costanera, el Parque Unzué y el Camino de la Península. Aunque se registró un descenso de ocho centímetros, el nivel permanece estacionado y la zona sigue afectada por la crecida.