Granaderos y Patricios llegarán a ciudad entrerriana para el desfile homenaje a Urquiza

Concepción del Uruguay se prepara para vivir un desfile histórico en homenaje al general Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Argentina. La ceremonia se realizará el domingo 25 de octubre, desde las 10, en Plaza Ramírez, con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo y el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, junto con sus respectivas bandas militares.

El evento reunirá a representantes del Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos de todos los niveles del departamento Uruguay. La convocatoria se enmarca en una fecha especial para la ciudad y el país, que coincide con tres aniversarios: los 225 años del nacimiento de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y los 175 años del Histórico Pronunciamiento de Urquiza, ocurrido en la misma plaza donde se desarrollará el desfile.

Cinco bandas de música participarán del homenaje

Uno de los momentos destacados será la participación de cinco bandas de música: la Fanfarria Militar Alto Perú, de Granaderos a Caballo; la Banda Militar “Tambor de Tacuarí”, del Regimiento de Patricios; la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos; la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, de Concordia; y la Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindado II, de Concepción del Uruguay.

Las formaciones interpretarán el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos, la Marcha de San Lorenzo y el Himno de Concepción del Uruguay. Para esta última instancia está prevista la participación del Coro Estable Municipal, además de otras sorpresas preparadas para la jornada.

La presencia de los Granaderos tendrá como antecedente los desfiles realizados en 2017 y 2019, durante los aniversarios de la ciudad. En aquellas oportunidades, el regimiento tuvo un papel central en la apertura de las ceremonias, con la histórica invocación al sargento Cabral frente al palco principal instalado en la explanada del Centro Cívico.

Cómo será el desfile histórico en Plaza Ramírez

El recorrido comenzará en calle 9 de Julio, en el sector oeste de Plaza Ramírez. La apertura estará a cargo de los Veteranos de Malvinas y continuará con la participación de las comunidades educativas.

Desfilarán alumnos de escuelas integrales, jardines de infantes, establecimientos primarios y secundarios, instituciones de educación para adultos y centros de nivel terciario. El segmento educativo concluirá con la presencia de las universidades. También participarán organizaciones deportivas y culturales de la ciudad.

Luego será el turno de las fuerzas militares y de seguridad, con la presencia confirmada de las escuelas de cadetes que funcionan en Concepción del Uruguay.

Entre los participantes estarán el Escuadrón “Dragones de la Muerte” y la “División Guardia de Seguridad y Custodia del Gral. Urquiza”, de la Policía de Entre Ríos, con indumentaria de época creada en 1860.

También desfilarán efectivos del Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya”, de Gualeguaychú, y personal y motorizados del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, de Concordia.

El cierre estará a cargo de las secciones del Regimiento de Patricios y de Granaderos a Caballo. Además, los organizadores anticiparon tres sorpresas especialmente preparadas para conmemorar la fecha.

La Semana de Urquiza tendrá actividades culturales e históricas

Las actividades comenzarán antes del desfile con la Semana Homenaje al General Justo José de Urquiza, que incluirá conciertos, ceremonias conmemorativas, recorridos guiados y conferencias sobre su legado político e histórico.

Sábado 17 de octubre: a las 20.30, presentación de la Orquesta Infanto-Juvenil Río de los Pájaros con el “Concierto Homenaje”. La actividad contará con la adhesión del Centro Cultural Urquiza y de la Asociación de Exalumnos del Colegio del Uruguay.

Domingo 18 de octubre: a las 9.30, ceremonia por el 225.º aniversario del nacimiento de Urquiza en el kilómetro 141 de la Autovía Artigas, en el Talar de Urquiza, junto al monolito que recuerda el lugar de su nacimiento.

Lunes 19, miércoles 21 y jueves 22 de octubre: recorridos guiados para estudiantes, escolares y vecinos por el casco histórico, con visitas al Colegio del Uruguay, la Basílica, Plaza Ramírez y la Casa de Urquiza.

Miércoles 21 de octubre: a las 19.30, conferencia “Urquiza y la Constitución: El triunfo de la organización nacional”, a cargo de los profesores e historiadores Eduardo Lázzari y Orlando Busiello, junto con el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay y vicepresidente primero del Instituto Nacional Sanmartiniano, Héctor César Sauret. Será en el Salón de Actos Alejo Peyret del Colegio Superior del Uruguay.

Jueves 22 de octubre: a las 19.30, presentación musical de la Escuela de Música “Celia Torra”, dependiente de la UADER, en el centro de Plaza Ramírez.

Sábado 24 de octubre: a las 19, encuentro cultural “Homenaje a nuestros próceres”, a cargo de la Escuela de Danzas “El Cimarrón”.

Domingo 25 de octubre: desde las 10, desfile histórico con Granaderos y Patricios en Plaza Ramírez.