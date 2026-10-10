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Selva Almada abrió la segunda jornada de la Feria Provincial del Libro

La reconocida escritora entrerriana tuvo a su cargo la charla inaugural de la segunda edición de la feria, que se desarrolla en Concordia con entrada libre y gratuita.

10 de Octubre de 2026
Selva Almada abrió la segunda jornada.
Selva Almada abrió la segunda jornada. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

La reconocida escritora entrerriana tuvo a su cargo la charla inaugural de la segunda edición de la feria, que se desarrolla en Concordia con entrada libre y gratuita.

La segunda jornada de la Feria Provincial del Libro comenzó con la charla de la destacada escritora entrerriana Selva Almada, quien dialogó con el público en un conversatorio abierto.

 

 

Previo a la actividad, la feria se abrió formalmente con un breve acto encabezado por el intendente de Concordia, Francisco Azcue, y el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, con la presencia de autoridades municipales, Roberto Romani y público en general. El acto fue conducido por los periodistas concordienses Laura Terenzano y Carlos Rodríguez.

 

 

Durante el acto se proyectó un video con un mensaje del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien destacó la continuidad de la feria y la importancia de que la cultura llegue a todos los puntos de la provincia.

 

 

Azcue valoró que Concordia sea sede por segundo año consecutivo y remarcó que el encuentro da visibilidad a editoriales y autores con menos oportunidades en otros circuitos. Por su parte, Stoppello subrayó el trabajo conjunto de los equipos provinciales y municipales y la importancia de garantizar el acceso a los bienes culturales desde el Estado.

 

 

La presencia de Almada forma parte de una programación que incluye a referentes como Alejandra Kamiya, Juan Sasturain y Miguel Rep, junto con editoriales y autores de distintas procedencias.

 

 

La feria continúa en Concordia con entrada libre y gratuita, con una agenda que busca acercar la producción literaria a nuevos lectores, dar visibilidad a editoriales y escritores y consolidar un espacio de encuentro cultural para toda la comunidad entrerriana.

Temas:

Feria Provincial del Libro
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