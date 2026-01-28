Godzilla llega a Paraná a través de una comedia de cine independiente

REDACCIÓN ELONCE
“Godzilla en Santa Fe”: película de comedia y aventura se estrena este jueves en Paraná. Las entradas son limitadas. Será a las 21 en el Club Palma Juniors.
La película Godzilla en Santa Fe, dirigida por Alexander Duré, llega este jueves a Paraná con una propuesta que combina humor y aventura. La historia imagina qué pasaría si el mítico monstruo japonés aterrizara en la ciudad de Santa Fe, generando situaciones disparatadas y desafíos que los habitantes deberán enfrentar. “Siempre la presentamos como una comedia”, comentó Duré.
El proyecto comenzó en agosto del año pasado y las filmaciones se realizaron en diciembre, tomando aproximadamente 8 a 9 meses de producción hasta finalizarlo. La película ya tuvo funciones en Santa Fe y en el festival Buenos Aires Rojo Sangre, donde obtuvo reconocimiento y premios. “Lo hicimos con menos de 100 mil pesos. Abordamos el tema del humor para contar la historia”, señaló el director.
La comedia surge como recurso para narrar la llegada del monstruo sin contar con los enormes presupuestos de Hollywood. Además de la trama central, la película incorpora situaciones relacionadas con la vida en la ciudad y temas actuales. “La película aborda muchos temas actuales, temas propios de nuestras ciudades. Trata sobre unirnos para poder salir adelante”, dijo Duré.
Un equipo amplio y comprometido
La producción reunió a alrededor de 70 personas, incluyendo actores, actrices y extras. “Siempre tratamos de meter a la mayor cantidad de personas que conocíamos. Sale mi mamá, parientes, amigos, todos”, contó uno de los integrantes del equipo. La mayoría del equipo proviene del Instituto de Cine de Fernando Birri, en Santa Fe, donde realizaron tecnicaturas de cuatro años en distintas áreas de cine como fotografía, sonido y producción.
El proyecto funciona además como una productora independiente que busca proyectar la película en distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe. “La idea es empezar a proyectarla donde se pueda. Nuestro Instagram es godzilla_sf, ese es el principal medio de comunicación”, indicaron los realizadores.
La duración de la película es de una hora y, tras su estreno, el equipo ya está explorando nuevos proyectos cinematográficos. “Paso a paso. Ahora Godzilla era la única película que llevamos adelante, pero ya hay ideas para lo próximo”, anticiparon.
Estreno en Paraná: detalles de la función
El estreno en Paraná será mañana a las 21 en el Club Palma Juniors, ubicado en calle Piedrabuena 127. Las entradas tienen un valor de 2000 pesos y el lugar cuenta con capacidad limitada. Debido a la demanda, se anunció una segunda función el jueves 5 de febrero. La proyección forma parte del ciclo de cine Relámpago Verde.
El director y el equipo destacaron que la película combina comedia, aventura y referencias locales, haciendo divertida la presencia del monstruo más famoso del cine japonés en la ciudad. “Es como esta cuestión de unirnos para poder salir adelante”, resumieron sobre el espíritu de la película.
Con esta llegada, los espectadores podrán disfrutar de una experiencia diferente, repleta de humor, acción y creatividad local, mostrando cómo un monstruo icónico puede adaptarse a la vida cotidiana de las ciudades argentinas.