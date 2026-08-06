Ganadería entrerriana: destacaron el crecimiento genético y anticiparon los desafíos del sector

La ganadería entrerriana cerró una destacada participación en la Expo Rural de Palermo, donde 34 cabañas de la provincia compitieron con ejemplares bovinos, ovinos y equinos. Mariano Berisso, director suplente del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, destacó en diálogo con "Moviendo el Avispero", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, el crecimiento alcanzado por los productores y aseguró que existe un renovado interés por invertir en genética.

El dirigente rural consideró que la última edición de la tradicional exposición mostró un nivel comparable con las principales muestras internacionales. En ese escenario, remarcó que Entre Ríos incrementó de manera sostenida su representación y recordó que hace cuatro años habían participado unas 26 cabañas, mientras que actualmente fueron 34.

Foto: Exposición Rural.

“Hoy Entre Ríos, en lo que es ovinos, podríamos decir que es referencia. En bovinos ha avanzado mucho y en equinos también la presencia”, expresó Berisso. Según señaló, detrás de ese crecimiento estuvo fundamentalmente el esfuerzo de establecimientos familiares y pequeños productores que apostaron por mejorar sus animales y agregar valor mediante la genética.

De unas pocas cabañas a una presencia creciente en Palermo

Berisso recordó que décadas atrás la cantidad de establecimientos entrerrianos dedicados a esta actividad era considerablemente menor. En ese sentido, mencionó que cuando su familia comenzó con la producción había apenas entre cinco y siete cabañas en ese ámbito, mientras que el crecimiento registrado durante los últimos años permitió alcanzar una presencia mucho más amplia.

Para el entrevistado, uno de los factores que impulsó esa expansión fue el intercambio entre los propios productores. “Lo que veo es el contagio que se ha generado entre cabañeros, el esfuerzo enorme que han hecho por sacar lo máximo con los mínimos recursos”, manifestó. También destacó a pequeñas cabañas que, ante las dificultades de competir únicamente en el plano comercial, apostaron por desarrollar genética para diferenciar su producción.

Foto: Exposición Rural.

Participar de Palermo, sin embargo, implica cumplir una serie de exigencias. Berisso explicó que los establecimientos deben reunir requisitos sanitarios, mantener registros genealógicos y presentar animales de pedigree inscriptos. A ello se suma la preparación de ejemplares capaces de competir en una muestra que definió como “lo máximo a nivel nacional” y comparable con exposiciones de Estados Unidos o Australia.

Los premios conseguidos por las cabañas entrerrianas

El representante de la Sociedad Rural Argentina destacó que hubo establecimientos de diferentes puntos de Entre Ríos reconocidos en Palermo. Mencionó resultados positivos de cabañas de Gualeguaychú y Urdinarrain, además de actuaciones sobresalientes en Angus, Hereford, Ideal y distintas razas equinas.

También hizo referencia a los resultados obtenidos por las cabañas vinculadas a su familia. “En Percherón sacamos el Gran Campeón Macho y el Gran Campeón Hembra”, señaló. A esos reconocimientos se sumaron campeonatos en Romney Marsh y premios en Angus, entre otras categorías.

Más allá de los galardones particulares, Berisso puso el foco en el desempeño colectivo de Entre Ríos. “Es transversal lo que se ha destacado la provincia de Entre Ríos”, sostuvo, y resaltó especialmente a las familias y productores pequeños que destinan tiempo y recursos a la preparación de los animales.

La genética como inversión para producir más carne

Los ejemplares que participan de estas exposiciones pueden tener diferentes destinos. Algunos son vendidos durante las muestras, mientras que otros regresan a sus establecimientos para ser utilizados como reproductores. También existe la posibilidad de comercializar semen, embriones u otros materiales genéticos destinados a mejorar rodeos, majadas y manadas.

“Esto es una muestra puramente genética. Estamos hablando de la élite de la ganadería en general del país”, explicó Berisso. Según indicó, el objetivo de fondo consiste en incorporar características productivas que permitan aumentar la eficiencia de los establecimientos.

El dirigente remarcó que esa inversión termina reflejándose en la producción. “Invertir en genética es para producir kilos de carne con menos oferta forrajera”, afirmó. En ese sentido, señaló que actualmente existe demanda de reproductores y observó señales que permiten proyectar una recuperación gradual de la actividad ganadera.

Demanda de toros y señales de recuperación del stock

Berisso sostuvo que durante las últimas exposiciones provinciales pudo advertirse un mayor interés por comprar toros y retener vientres. Como ejemplo mencionó la exposición de Villaguay, donde aseguró que hubo un elevado nivel genético y una demanda importante de reproductores.

Para dimensionar los valores, explicó que históricamente un toro de características medias tuvo un precio equivalente a unos 1.000 kilos de ternero. Con las cotizaciones vigentes al momento de la entrevista, calculó que un reproductor podía ubicarse por encima de los siete millones de pesos, aunque aclaró que los montos dependían de la calidad y la categoría de cada animal.

La mayor demanda fue interpretada por el productor como una señal favorable. Según explicó, la retención de vientres y la incorporación de toros permiten pensar que algunos establecimientos comenzaron a intentar recomponer sus rodeos. Sin embargo, aclaró que recuperar el stock perdido será un proceso prolongado y estimó que podría requerir entre ocho y diez años.

Impuestos e infraestructura, entre los reclamos del sector

Pese a las perspectivas positivas, Berisso enumeró obstáculos que todavía condicionan el crecimiento de la ganadería entrerriana. Entre ellos mencionó la carga tributaria y aseguró que los márgenes productivos en Entre Ríos son menores que en otras provincias.

“Muchas veces ese impuesto nos complica y nos impide poder desarrollar nuestra genética y poder desarrollarnos como productores”, expresó. Si bien reconoció el esfuerzo del gobierno provincial para ordenar las cuentas públicas, planteó que los tiempos fiscales no siempre coinciden con los tiempos productivos.

A ello sumó las deficiencias de infraestructura y la necesidad de mantener reglas estables. Para Berisso, los mercados internacionales y la demanda de carne argentina ofrecen oportunidades, pero el sector necesita previsibilidad para concretar inversiones que permitan aumentar nuevamente el número de animales.

El Niño y la preocupación por las zonas bajas

Otro de los puntos abordados fue el riesgo climático. Berisso advirtió que productores del sur entrerriano seguían con atención la evolución de los ríos ante la posibilidad de crecientes asociadas a El Niño, principalmente en sectores bajos y zonas de islas.

El entrevistado explicó que algunos establecimientos comenzaron preventivamente a retirar animales de las áreas más vulnerables. La estrategia consistió en trasladar determinadas categorías, vender hacienda terminada y conservar en las islas los animales con mayores posibilidades de soportar eventuales repuntes de los cursos de agua.

“Hoy no hay creciente, pero sí hay que estar monitoreando”, aclaró. Berisso pidió actuar con cautela y evitar alarmas innecesarias, aunque consideró indispensable seguir la evolución del Paraná y otros ríos. Una salida generalizada de animales de las islas, señaló, podría generar transitoriamente mayor oferta y alguna presión sobre los precios durante el segundo semestre.

El entusiasmo que volvió a las exposiciones rurales

El calendario ganadero entrerriano continuó después de Villaguay con diferentes exposiciones rurales en la provincia. Berisso señaló que la participación en esos encuentros permitió observar un mayor entusiasmo entre los productores, expresado tanto en los remates como en las consultas y la asistencia a las charlas técnicas.

“Lo notamos y no solo en palabras, sino en la demanda que hay en los remates”, destacó. No obstante, insistió en que el proceso de recuperación será gradual y dependerá de factores como el clima, la estabilidad de las reglas económicas y la evolución de la demanda.

Finalmente, Berisso se refirió al significado personal de los premios obtenidos en Palermo. “Es el premio al esfuerzo y al trabajo en equipo de años”, afirmó. Además, recordó a las generaciones anteriores que iniciaron el trabajo de las cabañas y valoró a quienes diariamente se ocupan de los animales. “Como entrerrianos, poder ganar y estar en lo más alto es para nosotros lo máximo que podemos lograr como productor: ganar Palermo”, concluyó.