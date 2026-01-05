Fuerte sudestada en la costa atlántica elevó el mar a 2,40 metros

La crecida del mar afectó balnearios, accesos y viviendas costeras durante el fin de semana, con pérdidas de arena, estructuras dañadas y operativos de emergencia en marcha.
Una intensa sudestada impactó entre la madrugada del viernes y el transcurso del fin de semana en distintas localidades de la costa atlántica bonaerense, donde el nivel del mar alcanzó los 2,40 metros y provocó importantes destrozos en playas, paradores, accesos y zonas urbanas cercanas al frente marítimo. El fenómeno obligó a desplegar operativos preventivos, tareas de reconstrucción y monitoreos constantes por parte de municipios, guardavidas y equipos de emergencia.
Según se informó, el pico máximo de la crecida se produjo durante la noche del viernes, impulsado por vientos persistentes del sector sur y sudeste, con ráfagas que alcanzaron los 75 kilómetros por hora. El avance del agua quedó en evidencia al amanecer del sábado, cuando se observaron playas con una marcada pérdida de arena, accesos dañados y estructuras descalzadas .
En numerosos balnearios, la sudestada superó las primeras líneas de carpas e ingresó por pasillos internos, modificando de manera abrupta el perfil habitual de la playa. Se generaron desniveles pronunciados, escalones de arena y sectores inestables que dificultaron la circulación y las tareas habituales .
En Pinamar, el fuerte viento fue uno de los factores más determinantes. Durante buena parte del viernes y el sábado, caminar por la costa resultó complicado y, en algunos momentos, directamente imposible. Vecinos señalaron que el mar avanzó más de lo habitual y quedó peligrosamente cerca de edificios ubicados frente al litoral .
Cariló y Villa Gesell, entre las más afectadas
El impacto fue especialmente notorio en Cariló, donde varias casillas de guardavidas y estructuras ubicadas en zonas bajas quedaron seriamente comprometidas. Guardavidas trabajaron durante el fin de semana para recomponer la arena perdida y evitar derrumbes. En algunos sectores, el mar se llevó cerca de un metro de arena, dejando al descubierto pilotes y bases .
En Villa Gesell, la marejada también causó daños significativos. Se registró el desplazamiento de grandes volúmenes de arena y la pérdida de señalizaciones y delimitaciones en sectores de playa. Algunas estructuras más cercanas al mar fueron las más perjudicadas y quedaron en riesgo de colapso .
Uno de los puntos más afectados fue Mar del Tuyú, donde la ausencia de médanos como barrera natural permitió que el agua avanzara sin obstáculos. En algunos paradores se rompieron rampas de acceso y, en viviendas ubicadas frente al mar, el agua llegó a ingresar hasta el primer piso. Vecinos coincidieron en que la magnitud de la sudestada superó los registros habituales .
Escenarios similares se repitieron en Santa Teresita, Las Toninas y San Clemente del Tuyú, con carpas dañadas, accesos comprometidos y sectores donde fue necesario cortar el tránsito de forma preventiva, indicó La Nación.
El fenómeno también tuvo consecuencias en Mar del Plata, donde el agua ingresó de madrugada más allá de las primeras líneas de carpas y arrastró casillas de guardavidas, sombrillas y mobiliario de paradores. Responsables de balnearios señalaron que la sudestada combinó marea extraordinaria, luna llena y viento sostenido, una combinación que potenció su impacto .
#Argentina 🌊 #Sudestada en San Clemente del Tuyú
El mar avanzó con fuerza sobre la costa esta mañana, dejando imágenes impactantes.
Según el Servicio de Hidrografía Naval, el pico se registró cerca de las 09:00 con el agua alcanzando 2,92 m, aunque el nivel ya descendió pic.twitter.com/iUQVLg6cjv— Gonnet Digital (@MagazineGonnet) January 4, 2026
Durante todo el fin de semana, los municipios mantuvieron operativos de control, asistencia y limpieza, mientras se evaluaban los daños y se trabajaba para recomponer accesos y estructuras afectadas.
Sudestada en la costa atlantica, suban sus fotos a X #sudestadaenlacosta (en la foto San Bernardo) pic.twitter.com/QI8oIMmJoP— Javi Russo (@SuperpibaAr) January 3, 2026