Finaliza este viernes el cronograma de pagos en la administración pública entrerriana

El gobierno entrerriano completará este viernes el pago de haberes de abril para activos y pasivos. Cobrarán quienes perciben más de 2.200.001 pesos.
El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril para trabajadores activos y pasivos de la administración pública entrerriana finaliza este viernes 8 de mayo, según informó el gobierno provincial.
En la última jornada de acreditación cobrarán quienes perciben salarios superiores a 2.200.001 pesos. Los pagos se realizaron de manera escalonada durante la semana, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
El cronograma había comenzado el pasado viernes 1 de mayo con la acreditación para quienes perciben hasta 1.160.000 pesos mensuales.
Posteriormente, el martes 5 de mayo cobraron los trabajadores y jubilados con haberes desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.
En tanto, el miércoles 6 de mayo fue el turno de quienes perciben entre 1.340.001 y 1.650.000 pesos, mientras que este jueves 7 de mayo se acreditaron los salarios del tramo comprendido entre 1.650.001 y 2.200.000 pesos.
Con el pago previsto para este viernes, el gobierno provincial dará por concluido el cronograma salarial correspondiente al cuarto mes del año.