 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Haberes en Entre Ríos

Finaliza este viernes el cronograma de pagos en la administración pública entrerriana

El gobierno entrerriano completará este viernes el pago de haberes de abril para activos y pasivos. Cobrarán quienes perciben más de 2.200.001 pesos.

8 de Mayo de 2026
Finaliza el cronograma de pagos en Entre Ríos
Finaliza el cronograma de pagos en Entre Ríos

El gobierno entrerriano completará este viernes el pago de haberes de abril para activos y pasivos. Cobrarán quienes perciben más de 2.200.001 pesos.

El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril para trabajadores activos y pasivos de la administración pública entrerriana finaliza este viernes 8 de mayo, según informó el gobierno provincial.

 

En la última jornada de acreditación cobrarán quienes perciben salarios superiores a 2.200.001 pesos. Los pagos se realizaron de manera escalonada durante la semana, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

 

El cronograma había comenzado el pasado viernes 1 de mayo con la acreditación para quienes perciben hasta 1.160.000 pesos mensuales.

 

Posteriormente, el martes 5 de mayo cobraron los trabajadores y jubilados con haberes desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

 

En tanto, el miércoles 6 de mayo fue el turno de quienes perciben entre 1.340.001 y 1.650.000 pesos, mientras que este jueves 7 de mayo se acreditaron los salarios del tramo comprendido entre 1.650.001 y 2.200.000 pesos.

 

Con el pago previsto para este viernes, el gobierno provincial dará por concluido el cronograma salarial correspondiente al cuarto mes del año.

Temas:

cronograma de pagos Entre Ríos administración pública Haberes Jubilados activos provinciales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso