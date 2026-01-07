 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
“Fíjate si coincide el paragolpes”: con su Estanciera movió un auto que le tapaba el garaje

7 de Enero de 2026
Con su Estanciera empujó un auto para liberar su garaje.

 

Un hecho insólito se registró en Córdoba cuando un hombre decidió resolver por sus propios medios una situación que se había extendido durante dos días. Un automóvil Renault Sandero permanecía estacionado frente a su garaje, impidiéndole ingresar y retirar su vehículo.

 

Según se pudo saber, el dueño de la vivienda intentó sin éxito ubicar al propietario del rodado mal estacionado. Ante la falta de respuestas y el perjuicio que le generaba la obstrucción del acceso, optó por una medida poco habitual.

 

El hombre utilizó una Estanciera para empujar el automóvil y así liberar la entrada de su cochera. “Fíjate si coincide el paragolpes”, se escucha decir al hombre a bordo del modelo de producción nacional, tras lo cual le da marcha al rodado.

 

La maniobra permitió mover el vehículo algunos metros y despejar el garaje, que estaba con el cartel de Prohibido Estacionar. Elonce.com

 

Temas:

Estanciera garaje Córdoba Auto
